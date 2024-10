Un homme réveillé par sa chienne qui lui lèche le visage ouvre les yeux et voit des flammes dans la maison

Un couple a vécu un terrible drame au cours du mois d’octobre. Sa maison est partie en fumée dans un incendie qui a tout ravagé. Sans l’intervention du chien de la famille, les époux ne seraient peut-être plus de ce monde. En effet, l’animal a senti le danger et a tout fait pour les réveiller.

Un couple originaire du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie (États-Unis), a perdu sa maison le 15 octobre dernier dans un incendie. Si tous ses biens ont disparu, elle s’est dite reconnaissante d’être en vie, car tout le monde dormait quand le feu s’est déclaré. Elle doit son salut à Kahlua, la chienne de la famille.

Cette dernière se trouvait dans la maison au moment de l’incident. Ses maîtres, Christine et James Crise, étaient endormis. Aux environs de 21 heures, le quadrupède s’est mis à lécher le visage de James : « Elle a commencé à lui lécher le visage et elle sait qu'elle n'a pas le droit de faire ça » déclarait Christine, rapportée par Yahoo News.

Channel 11

La chienne a lancé l’alerte

Puisque la chienne ne s’arrêtait pas, cela a fini par réveiller son propriétaire. Lequel s’est mis à hurler en voyant le feu pour réveiller son épouse. Ils étaient déjà encerclés par les flammes, mais sont parvenus à s’en sortir en prenant Kahlua avec eux : « Je me suis levée, je l'ai attrapée et je suis sortie sur le porche parce que c'était le seul moyen de sortir de ces pièces car l'arrière était en feu » témoignait Christine.

Arrivés à proximité de leur entrée, ils se sont retrouvés bloqués, mais un voisin leur est venu en aide et leur a permis de sortir de la maison. En sécurité, ils ont doucement réalisé ce qui leur était arrivé, mais surtout l’acte héroïque de Kahlua. Son intervention a permis de sauver ses maîtres in extremis. Christine est immensément reconnaissante envers sa chienne : « Elle a été sauvée, et elle nous a sauvés » a-t-elle déclaré.

L’animal est désormais une héroïne aux yeux de ses humains et de toutes les personnes qui ont pris connaissance de ce récit. La famille se remet à présent du drame et se soutient dans cette épreuve difficile.