Un homme démuni abandonne son chien près d'un refuge et explique son geste dans une lettre

Le 25 août dernier, les bénévoles du LifeLine Animal Project partageaient le récit de Milo. Quelques jours plus tôt, ce chiot de 8 mois avait été laissé à l’extérieur du refuge par son ancien propriétaire. Ce dernier a tenu à expliquer ce geste dans une lettre.

« Je suis à la rue, et je ne peux plus subvenir à ses besoins »

« S'il vous plaît, ne me jugez pas sur ce seul acte. Je suis simplement un être humain qui essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour son chien, peut-on y lire. Je suis à la rue, et je ne peux plus subvenir à ses besoins. J’ai essayé de le placer à nouveau et de chercher des familles d’accueil. »

LifeLine Animal Project / Facebook

Après avoir échoué, le propriétaire a décidé d’amener son chiot au refuge, dans l’espoir qu’il soit sauvé. « C’est la seule solution. Je sais que vous le prendrez et qu'il est en sécurité. C'est un amour, il est très bien élevé », a-t-il ajouté. L’individu a également fourni le nom du chien, son âge, son statut vaccinal ainsi que ses friandises et activités préférées, rapporte People.

Des bénévoles touchés en plein cœur

Touchés par ce courrier, les membres du LifeLine Animal Project ont choisi d’y répondre via leur page Facebook. « Nous avons retrouvé votre chien là où vous l'aviez laissé, dans un endroit où il ne risquait pas d'être heurté par une voiture ou blessé lorsqu'il errait librement à la recherche d'un sanctuaire », ont-ils écrit.

Ils ont indiqué que Milo avait été immédiatement recueilli, rejoignant ainsi des centaines d'autres chiens hébergés dans l'établissement, puis ils ont exprimé leur empathie envers le propriétaire.

LifeLine Animal Project / Facebook

« Nous avons pensé à ce que vous avez dû ressentir en écrivant ce message alors que vous laissiez votre ami derrière vous. Quel acte courageux d'abnégation que de risquer le mépris et le jugement en essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour Milo. Grâce à votre message, nous connaissons son nom, son âge, le fait qu'il a été ami avec d'autres chiens et chats, et qu'il est manifestement aimé », ont-ils ajouté.

Ce n’est pas tout : le refuge a manifesté son souhait de venir en aide au propriétaire de Milo. « Nous l’aimons, nous aussi, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à rentrer chez lui. Si vous lisez ceci et qu'il y a une chance que nous puissions vous aider à retrouver Milo et vous soutenir tous les deux, n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez accueilli avec compassion et compréhension. Milo mérite la sécurité d'un foyer, et vous aussi. »

Un nouveau départ

En quelques heures, l’histoire du canidé est devenue virale sur Facebook. La réaction de la communauté fut « incroyable », selon LifeLine Animal Project, mais cela n’a pas permis aux bénévoles de retrouver le propriétaire de Milo.

Malgré tout, l’histoire se termine bien pour le chiot de 8 mois, en route vers un nouveau départ. « Une famille incroyable est venue au refuge et est tombée amoureuse de ce gentil garçon. […] Nous sommes heureux d'annoncer que Milo a été adopté, qu'il est aimé et qu'il vit dans un foyer fantastique avec sa nouvelle famille », ont conclu les bénévoles.