Abandonné avec une lettre de ses anciens maîtres, ce chien attendait désespérément de renouer avec la vie de famille

Passant par une période difficile sur le plan financier, les propriétaires d’un chien appelé Max ont fini par se séparer de ce dernier. L’animal a été découvert seul, accompagné d’une lettre où sa famille expliquait son geste. Une association l’a recueilli et s’est donné pour mission de lui trouver un nouveau foyer.

Un chien a trouvé une nouvelle famille aimante après avoir été abandonné pour des motifs économiques, rapportait NOW Toronto.

Max, croisé Rottweiler, avait été découvert le lundi 3 avril près d’un parc du quartier de Davenport, à Toronto (Canada). Aux côtés du canidé se trouvait un message écrit par son propriétaire. Ce dernier y expliquait qu’il avait perdu son emploi et son appartement, et qu’il n’était plus en mesure de subvenir aux besoins du quadrupède.

L’auteur de la lettre y décrivait également Max comme étant un chien très intelligent et bon avec les enfants. Il y était, par ailleurs, indiqué que le toutou allait avoir 4 ans en juin.



Toronto Humane Society / Facebook

Une semaine plus tard, la Toronto Humane Society (THS), association locale qui l’avait recueilli entretemps, a pu contacter la famille de Max. Après avoir longuement discuté avec cette dernière, le responsable du refuge a compris que le retour du chien dans son ancien foyer ne pouvait plus être d’actualité et qu’il valait mieux s’employer à lui trouver une nouvelle maison.

Toute l’équipe de la THS a travaillé d’arrache-pied pour faire connaître l’histoire de Max et susciter l’intérêt de potentiels adoptants. Leurs efforts ont porté leurs fruits, puisque plusieurs familles ont contacté l’association à son sujet.



Toronto Humane Society / Facebook

Max a rencontré sa nouvelle famille

C’est finalement la candidature d’un couple de retraités qui a été retenue. Max a ainsi pu rejoindre sa nouvelle famille, qui compte un autre chien avec lequel il n’a pas mis longtemps à s’entendre.

Toronto Humane Society / Facebook

« Nous sommes ravis que Max ait trouvé une nouvelle famille aimante avec qui passer le reste de sa vie, a déclaré Jacques Messier, directeur de la THS, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Max n'est qu'un exemple des nombreux animaux que nous voyons chaque année à la Toronto Humane Society. Alors que le contexte économique actuel continue d'amener les gens à prendre des décisions difficiles, nos programmes et services, comme les soins d'urgence, vont être de plus en plus sollicités ».