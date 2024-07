Un hommage posthume à l’inégalable Barra, excellent chien de recherche ayant pensé le cœur des familles

Pendant 11 ans, Barra a travaillé aux côtés de son maître pour retrouver des personnes disparues. L’incroyable flair du canidé a permis de résoudre des enquêtes et apporter des réponses aux familles attristées. Aujourd’hui, le héros n’est plus de ce monde, mais a laissé une trace indélébile derrière lui.

Depuis 2011, le garde-côte bénévole Iain Marshall partait à la recherche de personnes disparues sur les voies navigables accompagné de son collègue Barra. Ce dernier, un Springer Anglais au flair inégalable, a été d’un soutien inestimable pour le bienfaiteur. Lequel garde une pensée émue pour son fidèle ami canin, décédé au mois de mai dernier.

Quand Iain a commencé à surveiller le littoral, il s’est rendu compte que les accidents étaient nombreux, laissant les familles dans la douleur, notamment lorsqu’elles restaient sans nouvelles de leur proche. Il s’est alors donné pour objectif de les aider, mais avait besoin d’un allié à ses côtés pour mener à bien sa mission.

© PDSA

Un précurseur du métier

Il a fait la connaissance de Barra en partant à sa rencontre au Pays de Galles courant 2010, rapportait The National. Une connexion s’est faite entre eux et le canidé, qui n’était qu’un chiot à l’époque, a été adopté. Pendant plusieurs mois, La boule de poils a rejoint un centre spécialisé pour se former au métier de renifleur sous-marin. Elle a remporté son titre avec brio, devant ainsi le premier chien de cette catégorie.

Une fois sa formation terminée, Barra est rentré au domicile d'Iain et les choses sérieuses ont commencé. Le duo s'est mis à sillonner les flots à travers le Royaume-Uni. Son but était d’aider les familles à retrouver un proche disparu. Lesquelles faisaient appel à ses services, car il était réputé dans le pays.

Un dernier hommage

Grâce à leur expertise, Barra et Iain ont résolu de nombreuses enquêtes. Le chien a travaillé pendant 11 ans, jusqu’à ce que sa mobilité se réduise. Il a été forcé de prendre sa retraite en 2022, puis s’est finalement éteint 2 années plus tard à l’âge de 14 ans. Son maître aimant garde une pensée émue pour lui chaque jour.

Bien que Barra ne soit plus de ce monde, son excellent travail reste gravé dans la roche, à tel point qu’il a reçu une distinction à titre posthume. Le PDSA, organisme caritatif anglais, lui a attribué l'Ordre du mérite, soit « l'équivalent animal d'un Ordre de l'Empire britannique » selon l’institution. Le canidé fait désormais partie de l’histoire grâce à son dévouement sans faille.