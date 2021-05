Un Golden Retriever se prend pour Robert de Niro et s'entraîne devant le miroir à faire son regard méchant (vidéo)

Pensant sans doute s’être retrouvé face à un rival, un chien regardant son reflet dans le miroir a essayé d’impressionner son vis-à-vis. Il n’y est pas parvenu, puisque ce dernier avait du répondant. Le tout sous le regard amusé de sa propriétaire, qui a immortalisé la scène.

Les Golden Retrievers sont connus pour leur grande douceur et leur caractère affectueux. Toutefois, comme tous les chiens, il leur arrive de ne pas voir d’un bon œil l’arrivée d’un intrus sur leur territoire.

C’est certainement le sentiment qu’a éprouvé le chien dont il s’agit ici. Il est le protagoniste, malgré lui, d’une vidéo hilarante postée récemment sur la plateforme YouTube.

La scène, à la fois adorable et drôle, a eu lieu le 26 janvier dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle a été filmée par la maîtresse du Golden Retriever, qui raconte qu’à ce moment-là, elle était « assise dans [sa] chambre avec [son] chien », quand elle s’est rendu compte qu’il regardait fixement le miroir.

« C’est à moi que tu parles ? »

« J’ai d’abord cru qu’il me regardait à travers le miroir, puis j’ai réalisé qu’il regardait son reflet », poursuit-elle. Le canidé s’est ensuite mis à faire des grimaces, ce qui a poussé sa propriétaire à prendre son smartphone pour capturer le spectacle.

Un peu à la manière de Robert De Niro dans la célèbre scène du miroir dans « Taxi Driver » (1976), le Golden Retriever cherchait à intimider son reflet. Son visage s’est crispé et il a montré les dents. Le problème, c’était que son alter ego en faisait de même. Le chien a fini par se détendre et renoncer à la confrontation, pensant sans doute qu’il y avait équilibre des forces et que cela n’aboutirait à rien.

Sa propriétaire, elle, n’a rien manqué de la scène et n’a pu s’empêcher de rire, du début à la fin. Voici la vidéo en question :

