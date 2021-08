Un Golden Retriever porté disparu depuis 2 semaines, retrouvé en train de nager au large

Un chien a été retrouvé et secouru alors qu’il nageait à des dizaines de kilomètres du rivage. Ce que ses sauveurs ignoraient, c’est que la famille du canidé était à sa recherche depuis plus de 2 semaines.

Tôt le matin du mardi 22 juin, 2 joggeurs ont vu un Golden Retriever seul sur le pont Mantoloking, enjambant la baie de Barnegat dans l’Etat du New Jersey. Ils ont alors tenté de s’approcher du chien pour lui venir en aide, mais ce dernier a pris peur et sauté dans l’eau. Les coureurs ont aussitôt appelé les secours.

Les officiers de police Ryan Koehler et Vincent Ferdinandi sont arrivés sur les lieux et mis leur bateau pneumatique à l’eau. Ils ont navigué jusqu’à atteindre le quadrupède, qui se trouvait à environ 70 mètres du rivage, puis l’ont fait monter à bord et ramené sur la terre ferme. Le chien était épuisé et affamé. Les policiers ne le savaient pas encore, mais ils venaient de secourir un animal disparu depuis 16 jours. Sa famille le recherchait désespérément.

Disparu dans les bois, retrouvé en mer

Le 6 juin, ce Golden Retriever de 3 ans appelé Chunk jouait avec ses maîtres, Marie et James Zangara, au domicile familial quand il avait été vraisemblablement effrayé par quelque chose. Il s’était alors enfui en courant et engouffré dans les bois, pour ne plus réapparaître depuis.

Les Zangara l’ont cherché partout. Ils ont sollicité les réseaux sociaux, la police, le voisinage. Des cages-pièges ont été installées et des caméras de surveillance utilisées. Sans résultat.

Ce n’est donc que grâce aux joggeurs, puis aux officiers de police du New Jersey, que la folle cavale de Chunk a pris fin, après plus de 2 semaines. Il a enfin pu retrouver ses propriétaires.

« Voir le soupir de soulagement parce qu’un membre de leur famille était de retour était incroyable, et le chien était également heureux de revoir les siens », a confié Vincent Ferdinandi à People.