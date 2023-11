Un garçon atteint d’autisme manque de se faire renverser et évite le pire grâce à son fidèle Labrador d’assistance

Depuis son arrivée au domicile familial, le toutou Elvis a changé le quotidien d’un enfant porteur d’un trouble du spectre autistique (TSA). Il l’a aidé à s’ouvrir au monde, mais plus encore, lui a sauvé la vie dès qu’il en a eu l’occasion.

Un garçon de 7 ans nommé Eli et diagnostiqué avec un TSA a été sauvé par son chien d’assistance, Elvis. Pendant une crise, il a tenté de traverser la route sans remarquer la voiture qui arrivait en face de lui. Heureusement, le héros Labrador l’a mis en sécurité.

Elvis est entré dans la vie d’Eli en 2021. À l’époque, la mère du jeune homme, Rebecca Wilson, cherchait une solution pour aider son fils à s’épanouir. Ce dernier avait beaucoup de mal à gérer ses émotions et faisait souvent preuve de violence. Il était non verbal et ne souhaitait pas interagir avec son entourage.

Rebecca savait que la compagnie d’un chien d’assistance avait permis à de nombreux enfants comme Eli de s’apaiser. Elle s’est renseignée à ce sujet, puis s’est formée pour pouvoir en détenir un. C’est ainsi qu’Elvis rentrait dans la vie des Wilson, quelques mois plus tard.

Support Dog

« Si nous n'avions pas eu Elvis, l’issue aurait été très différente »

La boule de poils est dressée pour calmer Eli et garantir sa sécurité en restant à ses côtés. Ainsi, elle l’accompagne partout. Un jour, le garçon était à l’école et la journée s’achevait. En rentrant chez lui, un incident l’a contrarié au point de lui provoquer une crise : « Il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas sur le chemin du retour de l'école et son instinct lui a dicté de s'enfuir » témoignait Rebecca, relayée par l’Express.

En une fraction de seconde, l’enfant s’est retourné vers la route, sans se rendre compte du danger. Un véhicule lui faisait face et aurait pu le percuter de plein fouet. Mais ce terrible scénario a été avorté grâce à la réactivité d’Elvis. Le brave animal l’a maintenu pour l’empêcher de descendre du trottoir.

A lire aussi : Grand frère exemplaire, ce chien a joué un rôle important dans l'arrivée du nouveau-né de la famille

Un acte héroïque

Rebecca est certaine que sans l’intervention d’Elvis, les choses auraient pris un tournant dramatique. Elle a confié qu’elle ne pouvait plus imaginer ses journées sans le chien, tant il avait fait du bien à la maison depuis son arrivée : « Honnêtement, cela a tellement changé nos vies, je suis très reconnaissante ». Elle a déclaré qu’il faisait partie de la famille, et sa loyauté envers Eli le prouve.