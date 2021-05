Un Français condamné et interdit à vie de posséder des animaux !

La Cour d’Appel de Bordeaux a rendu une décision que la SPA de Périgueux qualifie d’historique. Elle a, en effet, condamné l’ancien propriétaire d’un chien qui maltraitait ce dernier à une interdiction à vie de détenir un animal. Le canidé, lui, vient de rejoindre sa nouvelle famille.

L’ancien maître de Tayson – qui s’appelle désormais Thaïs – ne pourra plus jamais avoir d’animal, tandis que le chien qu’il maltraitait a commencé sa nouvelle vie, comme le rapportait France Bleu ce mardi 11 mai.

En juillet 2019, le quadrupède à la robe noir et feu n’était âgé que de 4 mois. Il avait alors eu le fémur fracturé à cause des coups portés par son propriétaire, à Terrasson-Lavilledieu (24). La justice avait été saisie et Tayson retiré à son bourreau pour être confié à la SPA de Périgueux.

Après son opération, ses soins, sa rééducation et des séances d’ostéopathie, l’animal se portait mieux, mais a gardé des séquelles des mauvais traitements qu’il avait subis. Eliane Rigaux, présidente de la SPA périgourdine, explique que le chien « ne pourra jamais s'asseoir normalement ».

Le verdict est tombé

Tayson était prêt à être adopté, mais il ne pouvait l’être qu’à l’issue de la procédure judiciaire. Celle-ci a finalement débouché sur l’interdiction définitive de détenir un animal. Une décision prononcée le mardi 4 mai par la Cour d’Appel de Bordeaux et dont la SPA de Périgueux se félicite, même si elle aurait souhaité une sanction exemplaire.

L’association s’était portée partie civile dans cette affaire, tout comme la Fondation Brigitte Bardot qu’elle n’a pas manqué de remercier sur sa publication Facebook.

Tayson a ainsi pu rejoindre sa nouvelle famille ce lundi 10 mai, et répond à présent au nom de Thaïs. Un dénouement heureux pour cet adorable chien, près de 2 ans après son calvaire et son sauvetage.