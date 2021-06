Un couple amusé par le côté froussard de leur chien géant, dont il espérait en faire un bon gardien

© Mercury Press

Chris et Wylie voulaient adopter un chien de grande taille pour qu’il protège leur famille. Lorsque Brewski a grandi, ils se sont rendu compte qu’il n’avait pas du tout le profil du chien de garde. Ce qui ne les empêche pas de l’adorer.

Quand on cherche à adopter un chien pour assurer la sécurité du foyer, on se tourne souvent vers les grandes races pour leur aspect dissuasif. Chris Fulton et sa femme Wylie, qui vivent dans la province de l’Ontario au Canada, pensaient avoir fait le bon choix sur ce point en accueillant Brewski, un Dogue Allemand.

Ils ne regrettent pas du tout leur décision, parce que ce chien leur donne énormément d’amour et ils ne se priveraient de sa compagnie pour rien au monde. Toutefois, Brewski n’est pas du tout le genre de gardien auquel ils s’attendaient. En fait, il ne monte pas du tout la garde et a même peur des choses les plus insignifiantes, comme le raconte Metro.

Un gros bébé de 90 kg !

Pourtant, ce colosse pourrait facilement faire fuir le plus déterminé des intrus avec ses 90 kilogrammes. Il pèse plus lourd que son pompier de maître, mais son comportement le rapproche davantage du Bichon Maltais ou du Yorkshire Terrier ; extrêmement affectueux, il cherche en permanence à se poser sur les genoux de ses humains et ne semble conscient ni de sa taille, ni de sa force.

Wylie et Chris Fulton avaient adopté Brewski en 2017 alors qu’il était encore un petit chiot de 7 kilogrammes. Aujourd’hui, « quand il pose les pattes sur mes épaules, nous faisons la même taille », s’amuse son papa, qui explique que le Dogue Allemand s’entend bien avec ses congénères, mais qu’il a une peur bleue des petits animaux.

Il craint aussi les emballages de bonbons, les petits espaces, les feuilles d’arbre, les branches de céleri et toutes sortes d’objets qui n’ont rien de terrifiant.

Cela ne change rien au fait que ce couple l’adore et est prêt à tout pour garantir son bonheur, lui qui leur en apporte tant tous les jours.