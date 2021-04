Un chiot panique lorsqu’il se retrouve dangereusement coincé sous un camion

Découvrant son chien coincé sous son camion et ne pouvant le libérer, un homme a appelé les secours. L’animal apeuré ne se laissait pas approcher facilement et a dû être muselé lors de l’opération de sauvetage, qui a nécessité le démontage d’éléments du châssis.

Un chien pris au piège sous le véhicule de son maître a été secouru par des policiers et des pompiers, comme le rapportait The Kansas City Star le 14 avril dernier.

L’incident a eu lieu le dimanche 11 avril. Ce matin-là, Roger Grimes, qui vit à Lufkin dans l’Etat du Texas, était en train de chercher son chien Booger. Le Berger Allemand de 2 ans était introuvable après le passage d’une tempête dans la région. Le canidé avait pris peur et s’était caché quelque part.

Il l’a rapidement retrouvé en apercevant sa queue qui pendait sous son camion. Booger avait trouvé refuge sous le châssis du véhicule, mais ne pouvait plus en ressortir. Roger Grimes a bien essayé de lui venir en aide, mais le chien était totalement pris au piège. L’homme n’a eu d’autre choix que d’appeler les secours.

Des policiers locaux sont rapidement arrivés sur les lieux. Ne pouvait faire grand-chose non plus, ils ont contacté les pompiers et le service de contrôle des animaux, qui les ont vite rejoints.

Muselière et démontage d’une partie du châssis

Ils ont d’abord donné un peu d’eau au Berger Allemand. Ils ont ensuite compris qu’ils allaient devoir se montrer très prudents, parce que le chien apeuré ne se laissait pas facilement approcher ; il montrait les dents et grognait. Ce qui les a obligés à lui faire porter une muselière.

Puis, l’arbre de transmission et la barre antiroulis ont été démontés. Finalement, le quadrupède a pu être libéré et remis à son propriétaire soulagé.

C’est un Booger épuisé que l’on peut voir en fin de vidéo, postée par la police de Lufkin sur sa page Facebook. Sain et sauf, il s’est parfaitement remis de sa mésaventure après un repos bien mérité.