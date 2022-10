Un chiot errant et squelettique qui avait perdu espoir renoue avec le bonheur (vidéo)

Donna Lochmann, responsable du Stray Rescue of St. Louis, a sauvé de nombreux animaux en détresse au cours de sa carrière. Le 30 septembre dernier, la bonne samaritaine a expliqué à nos confrères du Dodo la manière dont elle et les membres de son équipe ont transformé la vie d’un chiot errant.

Tout a commencé avec une simple photo, envoyée par le résident d’un quartier. Le cliché bouleversant montrait le canidé allongé près d’un trottoir. Ni une ni deux, Donna s’est précipitée sur place pour en apprendre davantage sur cette âme en peine.

« Il était couché dans l’eau, probablement pour se rafraîchir car il faisait très chaud », a déclaré la sauveteuse. En s’approchant du va-nu-pattes, elle a véritablement constaté l’étendue des dégâts. « Il a levé la tête, regardé autour de lui, puis l'a laissée retomber sur le trottoir, comme s’il avait complètement abandonné, a poursuivi Donna, cela m’a tuée. Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser ici. »

© Stray Rescue of St. Louis

En route vers une nouvelle vie

Le jeune chien n’était plus que l’ombre de lui-même. Son corps émacié et ses yeux empreints de tristesse avaient de quoi briser n’importe quel cœur. En plus de subir les affres de la famine et de la solitude, l’animal embrassait les lèvres du soleil cuisant. Pour sa survie, il avait besoin d’un meilleur abri que le peu d’ombre s’étendant sur le sol.

Comme s’il avait compris la mission de Donna et senti son bon fond, le chiot squelettique a fait un effort pour se redresser et la suivre jusqu’à son véhicule. Comme l’ont souligné nos confrères d’outre-Manche, aucune laisse n’a été nécessaire pour l’embarquer.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, nous pouvons voir que le toutou porte un collier. Pour sa bienfaitrice, il a certainement été victime d’un abandon.

Une fois installé sur le siège passager, le rescapé a posé ses pattes et semblait reconnaissant envers sa sauveuse. Il a ainsi profité de la fraîcheur de l’habitacle et d’une once de confort. L’asphalte s’est métamorphosé en siège confortable, et l’astre du jour a protégé ses longs bras brûlants de la climatisation.

© Stray Rescue of St. Louis

Le chien a repris du poil de la bête

Au refuge, le canidé à la robe noire a été affectueusement baptisé Curby. Il a rapidement été placé en famille d’accueil. « Un couple a vu la vidéo, a indiqué Donna, la femme a dit à son mari : "Ce chien ne devrait pas rester dans un refuge." Alors, ils sont venus le chercher. »

Aujourd’hui, Curby s’épanouit auprès de ses « parents » d’accueil. Il s’est même lié d’amitié avec l’autre chien du foyer, contre lequel il adore se blottir pour dormir. « Ils sont absolument amoureux de lui, s’est enthousiasmée celle qui l’a sorti de la misère, il s’est révélé être le chien le plus gentil de tous les temps. »

Depuis son sauvetage, Curby a repris du poids. Il a également appris le sens des mots « amour » et « sécurité ».

© Stray Rescue of St. Louis