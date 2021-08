Un chien volé il y a 4 ans retrouvé par son propriétaire auprès d'un sans-abri

La propriétaire de Jack pensait l’avoir perdu à jamais. 4 années s’étaient écoulées depuis la disparition de son chien, jusqu’à cet appel reçu de la part d’une association locale, l’informant que l’on venait de le retrouver auprès d’un sans-abri.

Une urgence médicale ayant affecté un homme sans domicile fixe a permis à une femme et à son chien de se retrouver, des années après le vol de ce dernier. Un récit rapporté par ClickOnDetroit ce jeudi 19 août.

Desirae Cornell avait adopté Jack, un croisé Berger, alors qu’il n’était encore qu’un petit chiot. Il était totalement négligé par ses anciens propriétaires, qui le gardaient enchaîné en permanence à l’extérieur de leur maison à Detroit (Michigan). Pire encore, ils envisageaient de le faire euthanasier. En apprenant cela, Desirae Cornell avait décidé de l’adopter, ses maîtres ayant finalement accepté de la laisser l’emmener.

Après son adoption, Jack avait reçu tous les soins dont il avait besoin et avait été pucé. Malheureusement, quelques mois plus tard, quelqu’un s’était introduit chez elle en sautant par-dessus la clôture pour voler le canidé. Desirae Cornell n’avait plus de nouvelles de son compagnon à 4 pattes depuis.

Ce mercredi soir, la police portait secours à un sans-abri vivant dans sa voiture avec un chien, dans la ville de Flint. L’homme était pris d’un malaise et il fallait prendre l’animal en charge. Les forces de l’ordre ont alors fait appel à Bill Heatley, de l’association locale Streethearts Dog Rescue, pendant que l’on traitait l’urgence médicale.

C’était Jake, sa puce avait parlé !

C’est là que le canidé a été passé au lecteur de puce d’identification et qu’on a découvert qu’il en portait bien une. Il s’agissait de Jake !

Le lendemain matin, Bill Heatley a appelé Desirae Cornell pour lui annoncer l’heureuse nouvelle. La maîtresse de Jake n’en croyait pas ses oreilles et s’est mise à pleurer. Le soir-même, les retrouvailles ont eu lieu à Mount Morris. Après une courte hésitation, le chien a reconnu son amie de toujours et a posé la tête sur ses genoux.

« Je n'aurais jamais pensé le revoir un jour », a confié, émue, Desirae Cornell lors de ce moment plein d’émotion.

