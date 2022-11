Un chien valeureux sauve sa maîtresse d’une attaque de kangourou qui lui a tout de même valu quelques points de suture

Ce devait être une jolie promenade, mais les choses se sont déroulées autrement. Un kangourou de plus d’un mètre 80 a surgi de nulle part et a attaqué la maîtresse du canidé bien déterminé à la sauver coûte que coûte. Par bonheur, ils sont tous les 2 sains et saufs.

Pam Baldwin, 71 ans, vit à Albury, en Australie-Occidentale, avec son adorable chien nommé Bundy. Le Rottweiler et sa maîtresse sont extrêmement proches.

Le duo a l’habitude de se promener dans la nature à Nail Can Hill, mais un jour, cette ballade a pris un tournant tragique.

Pam a en effet expliqué au Mirror qu’un gigantesque kangourou de plus d’un mètre 80 l’avait attaquée par-derrière, si bien qu’elle ne l’a pas vu venir.

« J'ai juste eu le sentiment que quelqu'un était derrière moi, je me suis retournée et j'ai dit oh ! Il me regardait de face, et la seconde suivante, il m’a frappé », a relaté la septuagénaire qui s’est alors écroulée au sol.

« Je ne sais pas si je me suis évanouie ou s'il m'a assommé, mais je me souviens que Bundy est venu et a sauté par-dessus moi pour chasser le kangourou », a ajouté Pam encore sous le choc.



Pam Baldwin / Mirror

Un long combat de 45 minutes

Des randonneurs ont été témoins de la scène et ont appelé les secours. Néanmoins, ces derniers ont mis plus de 45 minutes à arriver dans cette zone escarpée, temps durant lequel Bundy a dû lutter contre l’animal sauvage.

Le toutou a bien failli être noyé dans l’étang par le kangourou, mais a toujours su se défaire de ses griffes. Le valeureux chien faisait son maximum pour que l’agresseur n’approche pas de sa maîtresse adorée.

« Il me protégeait. Il l'a chassé », a confié Pam.

Lorsque l’ambulance est enfin parvenue jusqu’au lieu du drame, les professionnels de santé ont aidé Bundy et ont fait fuir le kangourou pourtant encore prêt à en découdre.

A lire aussi : « J'ai senti une fissure dans ma poitrine » : une petite chienne sale court vers une passante, dont l'amour a changé son destin

Pam a été emmenée à l’hôpital où elle a été recousue d’une profonde entaille au coude. Quelques bleus sont également à déplorer, mais grâce à son chien, Pam se remettra rapidement.

Bundy, quant à lui, se porte comme un charme. Il a été très fatigué après ce conflit interminable, mais a vite repris du poil de la bête.