Un chien traversé par un poteau métallique survit grâce à l’incroyable soutien des proches de son maître

Lorsque son chien Murphy a été transpercé par un poteau métallique lors d’une promenade, Richard a tout de suite envisagé le pire. C’était sans compter la mobilisation de ses amis qui ont tout fait pour sauver son toutou. Après quelques coups de téléphone, le prêt d’une voiture et d’une meuleuse d’angle, une chirurgie de haut niveau et une bonne dose de chance, Murphy est aujourd’hui en pleine forme !

Par un samedi après-midi tout à fait ordinaire, Richard avait décidé d’emmener son adorable chien Murphy faire une petite promenade. Comme le rapporte le Daily Mail, c’est seulement 20 minutes plus tard que la balade a tourné au cauchemar, quand Murphy s'est grièvement blessé en s'empalant sur un poteau en métal. Paniqué et ne sachant vers qui se tourner, Richard a alors pensé à appeler Pamela et Nicola, 2 amies proches. Une décision qui a peut-être sauvé la vie de son chien bien-aimé.

Des amis dévoués

Pamela, enseignante dans une école vétérinaire récemment retraitée, et Nicola, un autre membre du personnel de cette école, se sont immédiatement rendues sur les lieux de l’accident. Elles ont alors découvert une scène terrifiante : Murphy avait un poteau métallique de 1,50 m de long dans le corps. « Il courait dans l'herbe haute et s'est précipité dessus », a expliqué Richard.

© BVA Journals / Daily Mail

Pamela a tout de suite pris les choses en main en appelant ses collègues de l'école vétérinaire et en leur envoyant une photo du pauvre Murphy. On lui a alors conseillé de garder l’animal immobile et calme, ce qui était plus facile à dire qu’à faire…

Un troisième ami est aussi venu apporter son aide ainsi que sa meuleuse d’angle afin de couper le poteau aussi près du chien qu'il le pouvait. La petite équipe a ensuite installé Murphy dans le coffre de la voiture de Nicola qui était rembourré avec des couvertures pour chevaux et une serviette.

Un chien chanceux

Alors que ces sauveteurs improvisés emmenaient le chien blessé vers l'équipe vétérinaire qui les attendait, ils « se préparaient au pire et ne s'attendaient pas à ce que Murphy survive ».

© BVA Journals / Daily Mail

Pourtant, en examinant le toutou, les vétérinaires ont eu l’immense surprise de constater que ses organes n'avaient miraculeusement pas été endommagés. Murphy, le chien chanceux dans son malheur, a ensuite subi une intervention chirurgicale pour enlever la tige métallique de son corps. Peu après minuit, l'opération a été jugée réussie, mais il y avait toujours un risque car son foie continuait de saigner.

Après quelques jours d’observation à l’hôpital, le toutou s’est finalement bien remis de cette mésaventure qui aurait pu lui être fatale.

© BVA Journals / Daily Mail

Aujourd'hui, 6 semaines après l’incident et après avoir traversé « des montagnes russes émotionnelles », la famille de Murphy a confirmé la bonne santé du chien : « On pourrait honnêtement penser que rien ne s'est jamais passé ». La famille soulagée a également ajouté en guise de conclusion : « C'est un miracle que Murphy soit en vie, et nous serons éternellement reconnaissants à l'équipe d'avoir sauvé notre Miracle Murphy ! »