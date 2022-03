Un chien traumatisé par son passé s'échappe 2 fois en 6 mois, une association remue ciel et terre pour le récupérer

Mor'Du a donné du fil à retordre aux personnes qui s’étaient lancées à sa recherche lors de sa double escapade, mais ce chien traumatisé par son passé est enfin en sécurité. Un récit rapporté par Daily Paws.

Ce croisé Berger Allemand / Chow Chow a été nommé ainsi en référence à un personnage du film Disney « Rebelle ». Son ancien propriétaire souffrait du syndrome de Noé ; autrement dit, Mor’Du vivait au milieu d’un très grand nombre de congénères dans des conditions déplorables.

Sauvé puis placé au refuge Pima Animal Care Center à Tucson, dans l’Etat de l’Arizona, il avait été adopté l’été dernier. Toutefois, le 26 août, il a fugué une première fois, parcourant une douzaine de kilomètres avant de revenir au refuge. La vidéo ci-dessous, enregistrée par une caméra de surveillance, le montre s’introduire dans la structure d’accueil.

Mor’Du a ensuite été remis à son nouveau maître début septembre, mais les retrouvailles ont été de courte durée. Quelques jours plus tard, le chien a récidivé. C’est là que l’association Tucson Lost and Found Pets Support Team et sa fondatrice Carmen Lopez sont passées à l’action.

Elles ont distribué des avis de recherche et multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Les bénévoles ont également disposé des cages-pièges garnies de nourriture en divers endroits.

Un mois après sa 2e fugue, le canidé a été vu à environ 5 kilomètres du domicile de son propriétaire. Carmen Lopez est toutefois persuadée qu’il s’est aventuré bien plus loin. D’après elle, Mor’Du cherchait très certainement retrouver ceux qu’il considère comme étant sa véritable famille, les autres chiens qui vivaient avec lui chez la personne souffrant du syndrome de Noé, en l’occurrence.

Finalement, le lundi 24 janvier, l’une des cages installées par Tucson Lost and Found Pets Support Team a piégé le quadrupède. Carmen Lopez était émue aux larmes en le retrouvant sain et sauf. Mor’Du a survécu seul dans la nature durant de longues semaines et, hormis une légère boiterie, il était en bonne santé.

We are starting the week off with some good news.



Mor’Du A746366 is back at PACC thanks to the volunteer-led Tucson Trapping Team!! They have been working for months to try and get him. Today, they succeeded. pic.twitter.com/5dIPvdCGus

