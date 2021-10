Un chien survit à sa chute d'une falaise de 50 mètres, laissant sans voix l’équipe venue le secourir

L’équipe de recherche et de sauvetage appelée à porter secours à un chien tombé d’une falaise s’attendait au pire en arrivant sur les lieux. Survivre à une chute de plusieurs dizaines de mètres aurait été un miracle. Celui-ci a bel et bien eu lieu.

Un chien a surpris son maître et les secouristes en ayant miraculeusement survécu à une chute d’une cinquantaine de mètres depuis une falaise, comme le rapportait WKYT ce lundi 25 octobre.



Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

Le dimanche 23 octobre, l’unité de recherche et de sauvetage du comté de Wolfe, dans l’Etat du Kentucky, s’entraînait autour du canyon Red River Gorge quand elle a reçu un appel d’urgence. Elle devait intervenir non loin de là pour secourir un chien qui accompagnait son maître en randonnée, et ayant fait une chute vertigineuse. L’animal s’était lancé à la poursuite d’un lézard et, pris dans son élan, n’avait pu stopper sa course en arrivant au bord de la falaise.

Connaissant les lieux, John May, chef de l’équipe de secours, n’était pas optimiste quant aux chances de survie du canidé. « Nous avions effectué plusieurs sauvetages là-bas. C'est une énorme falaise. […] Si vous ne heurtez pas le bord d'une autre falaise en descendant, vous êtes en chute libre jusqu'au contact avec le sol », indiquait-il en effet à WKYT.

En empruntant le sentier Bison Way menant vers la zone d’intervention, John May et ses hommes ont rencontré un groupe de randonneurs qui leur ont expliqué avoir aperçu un chien un peu plus tôt. Ils l’avaient appelé, mais il refusait de venir vers eux. Quelques minutes plus tard, les secouristes sont arrivés à destination et ont effectivement vu le quadrupède. Il a tout de suite réagi à leur appel en les rejoignant en courant, surgissant de derrière la végétation.

« Il ne boitait pas, il courait normalement. C'était incroyable »

Contre toute attente, le chien était quasiment indemne, ne souffrant que d’égratignures. L’unité de recherche et de sauvetage du comté de Wolfe n’en revenait pas. John May était le premier surpris : « Il ne boitait pas, il courait normalement. C'était juste fou, incroyable. Je ne sais pas comment on survit à une telle chute, que l’on soit un humain ou un animal. »

Il a été ramené à son maître et tous 2 ont pu rentrer à la maison pour se remettre de leurs émotions.



Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

John May appelle les randonneurs à redoubler de vigilance en cette période de l’année où les arbres perdent leurs feuilles, formant avec l’humidité un terrain particulièrement glissant. Ce qui accroît le risque de perdre l’équilibre en s’approchant des falaises. Il invite les propriétaires de chiens à tenir ces derniers en laisse.

Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook