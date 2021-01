Un chien sénior échappe à la noyade grâce à un congénère qui lui indique comment retrouver la terre ferme (Vidéo)

Une chienne âgée qui était tombée dans la piscine de ses maîtres a eu la vie sauve grâce à sa congénère. Cette dernière l’a guidée vers la sortie du bassin et aidée à regagner la terre ferme.

Luna et Caipirinha sont 2 inséparables amies qui s’adorent littéralement. Ces chiennes, qui vivent à Sunchales dans la province de Santa Fe (Centre-est de l’Argentine), sont prêtes à tout l’une pour l’autre. Le sauvetage de Luna par Caipirinha, survenu récemment et filmé par le dispositif de vidéosurveillance installé dans le jardin, en est une magnifique preuve.

Comme le rapporte The Dodo, leur maîtresse Julieta Firpo avait été surprise de voir Luna, 14 ans, rentrer à la maison totalement trempée le 19 décembre dernier. Cette dernière n’avait pas l’habitude de se baigner seule dans la piscine. C’est en visionnant les images capturées par la caméra qu’elle a pu comprendre ce qui s’était passé.

La chienne senior marchait au bord de la piscine quand elle y est accidentellement tombée. Ne pouvant sortir de l’eau, elle risquait de se noyer d’un moment à l’autre. Heureusement, Caipirinha n’était pas loin.

Elle a volé au secours de son amie. Inquiète pour cette dernière, elle l’a peu à peu guidée vers la partie peu profonde et l’escalier de la piscine. Elle l’a ensuite aidée à sortir de l’eau en la tirant par le collier.

« Nous avons vu la vidéo et n’en ont pas cru nos yeux », confie Julieta Firpo à The Dodo. Grâce à Caipirinha, Luna était saine et sauve.

Leur propriétaire a ajouté qu’elle allait sécuriser la piscine pour prévenir d’autres incidents du genre.