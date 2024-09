Un chien sauve un enfant autiste perdu dans la nature, mais son acte héroïque a frôlé la tragédie

Le petit Waylon s’est aventuré un peu trop loin du domicile familial, se perdant dans la nature et déclenchant une vaste opération de recherche. Le garçonnet n’était pas seul, puisque les 4 chiens de ses parents l’ont suivi. La mésaventure a bien failli être fatale à l’un d’eux, mais il s’est courageusement accroché à la vie.

Les Boyken habitent le comté de Hopkins dans le Kentucky (Etats-Unis). Cette famille compte 3 enfants et 4 chiens. L’aînée de la fratrie, Jessica, a raconté au média local Tristate Homepage ce qui était arrivé à son petit frère Waylon et leurs compagnons canins.

Jessica et le reste de la maisonnée se disent « heureux que [Waylon] soit de retour ». Ce garçon n’a que 4 ans et est atteint d’autisme.

L’enfant et les quadrupèdes avaient disparu et étaient restés introuvables pendant 16 longues heures.

Durant la soirée du lundi 16 septembre 2024, Jessica Boyken était en train de terminer ses devoirs, tandis que sa petite sœur était endormie. C’est à ce moment-là que Waylon était sorti de la maison.

« Il est parti dans les bois, dit sa sœur. Il a dit qu'il avait vu des choses bondissantes ; nous avons appris plus tard qu’il s’agissait de lapins. »

En essayant désespérément de suivre les lagomorphes, le garçonnet s’était perdu dans la nature, mais il n’était pas seul, puisque les chiens de la famille étaient à ses côtés.

Jessica Boyken était très inquiète pour son frère. « Il est si petit et il faisait tellement froid cette nuit-là », relate-t-elle.

Dès que la disparition de Waylon a été constatée, proches, amis et policiers se sont mis à le chercher. « Beaucoup de gens sur cette petite route… C’était fou », se souvient sa grande sœur.

L’enfant et la petite meute canine ont finalement été retrouvés au bout de 16 heures de recherches intensives et continues. Ils se trouvaient au fond d’un ruisseau asséché près d’une autoroute, à environ 5 kilomètres de la maison.

« Notre demi-frère a dit qu’il ne respirait plus »

Waylon a été emmené à l’hôpital. Il souffrait de coupures et de piqûres d’insectes. 3 des chiens ne présentaient que des blessures légères, mais le 4e, un Collie appelé Rowdy, était très mal en point. La famille pensait même qu’on l’avait retrouvé trop tard.



Photo d'illustration

« Notre demi-frère le portait et a dit qu’il ne respirait plus, dit Jessica Boyken. Nous sommes retournés le lendemain pour le récupérer, mais il n’était plus là ».

Rowdy a refait surface peu après et pas n’importe où ; il venait de s’effondrer devant le domicile de ses maîtres.

Il a aussitôt été emmené aux urgences vétérinaires et est toujours hospitalisé à ce jour. Il est probable qu’il ait été attaqué par des coyotes. Son courage et sa détermination à protéger Waylon l’ont aidé à survivre.

L’association locale Hopkins County Humane Society a aidé la famille à payer les soins coûteux du Collie miraculé, qui pourra rentrer auprès des siens dès que son état de santé le permettra. Quant à son jeune ami humain, il se remet parfaitement de son escapade risquée.