Ce chat vole systématiquement les devoirs de son jeune humain à leur sortie de l'imprimante (vidéo)

Il est vrai qu’une imprimante ou tout autre appareil qui bouge et fait du bruit a de quoi fasciner un chat. Le félin dont il est question l’est probablement lui aussi, mais son attitude à l’égard de la machine n’est pas du tout celle à laquelle on peut s’attendre. Elle vaut quelques contrariétés à son jeune propriétaire, obligé d’imprimer discrètement ses devoirs pour éviter leur disparition.

Dans une vidéo poilante postée récemment sur Reddit, on peut voir un chat s’emparer des devoirs de son humain alors que ce dernier venait tout juste d’en lancer l’impression. Une séquence vite devenue virale sur le réseau social et relayée par The Hindustan Times.

Le chat en question possède une magnifique robe blanche et répond au nom de Coconut. Grâce à lui – ou à cause de lui – son propriétaire ne ment pas lorsqu’il dit à son enseignant(e) que son animal de compagnie a mangé ses devoirs.

Coconut ne les dévore pas vraiment, mais il les dérobe sous les yeux médusés de l’élève. Le chat n’attend même pas que ce dernier prenne possession de son travail ; il se sert directement à la source, à la sortie des devoirs de l’imprimante.

La vidéo montre, en effet, le quadrupède attendre sagement l’impression de la feuille de papier, puis s’en saisir pour ensuite sauter du bureau en la tenant fermement en bouche et s’éloigner sans la moindre vergogne.



goddam_kale / Reddit

Son humain n’a d’autre choix que d’attendre que Coconut ne soit pas dans la pièce pour imprimer ses devoirs à nouveau et les mettre hors de portée de l’incorrigible cleptomane.

Coconut n’est visiblement pas le seul chat à avoir cette manie

Partagée le 12 octobre sur Reddit par un utilisateur se faisant appeler goddam_kale, la vidéo, intitulée « Coconut n'arrête pas de voler mes devoirs sur l'imprimante », a suscité de nombreux commentaires.

A lire aussi : Cette chatte à l'affection débordante ne prend ses repas qu'après avoir reçu son bisou (vidéo)

Certains sont aussi amusants que la publication elle-même, comme celui de SevroAuShitTalker qui raconte ses déboires professionnels causés par son animal, qui a le même comportement que Coconut. « Mon chat a déchiqueté des documents de travail plus d'une fois, et c'est assez gênant/amusant de devoir regarder l'ingénieur en chef dans les yeux et de dire ‘mon chat a mangé mes notes d'enquête’ », confie-t-il.