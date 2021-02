Un chien policier fait chuter et arrête 2 cambrioleurs d'un magasin H&M

Photo d'illustration

Une fois de plus, un chien policier s’est illustré en facilitant l’arrestation de cambrioleurs qui sévissaient dans un magasin de prêt-à-porter dans le centre-ville nantais. Grâce à une frappe muselée, le canidé a fait chuter l’un des 2 individus. Ce dernier et son complice ont été interpellés et placés en garde à vue.

« Efficace, rapide, dissuasif » sont les hashtags accompagnant le tweet de la Police Nationale de la Loire-Atlantique, et qui qualifient l’intervention d’un chien de la brigade canine nantaise dimanche soir (14 février).

[#Interpellations] Déclenchement alarme intrusion magasin @hmfrance à #Nantes. 4 étages 8000 m2.#k9 sur place. #efficace #rapide #dissuasif



Notre #chien de patrouille repère de suite 2 individus dissimulés au 1er étage.

Frappe muselée sur 1 auteur qui tentait de prendre fuite. pic.twitter.com/6Sv2PiK9Ri — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) February 16, 2021

L’animal accompagnait les policiers appelés à réagir au déclenchement d’une alarme intrusion au magasin H&M du centre-ville de Nantes, peu avant 23 heures.

L’établissement est vaste, puisqu’il est d’une superficie totale de 32 000 m2 répartis sur 4 niveaux. Le concours du chien policier était donc nécessaire pour couvrir une telle surface en un minimum de temps et de manière précise.

Le quadrupède n’a pas tardé à confirmer le bien-fondé de sa présence sur les lieux. Alors que les agents des forces de l’ordre inspectaient le premier étage du magasin, ils ont aperçu les 2 cambrioleurs alors qu’ils plaçaient des articles qu’ils espéraient voler dans des sacs. Ils venaient, par ailleurs, de saccager l’endroit, rapporte 20 Minutes.

Une frappe muselée parfaitement exécutée

En se rendant compte qu’ils étaient repérés, ils ont tenté de s’échapper avec leur butin, mais les policiers sont parvenus à intercepter l’un d’eux et à le maîtriser. L’autre individu a, quant à lui, été pris en chasse par le chien. Il n’a pas pu aller bien loin, puisqu’il a été rapidement rattrapé par le « K9 » qui lui a fait perdre l’équilibre en le percutant au niveau du dos. Une manœuvre appelée « frappe muselée ».

Après leur arrestation, les 2 jeunes hommes, âgés de 21 et 34 ans, ont été placés en garde à vue.