Un chien ou un homme qui marche dans la neige ? L'illusion d'optique qui interroge le web !

Les photos comportant des illusions d’optique ne tardent jamais à devenir virales. Elles sont partagées en masse et en très peu de temps, alimentant le débat avec des avis parfois bien tranchés. Celle dont il s’agit ici s’inscrit dans cet ordre et est d’autant plus intéressante qu’elle fait apparaître un chien… ou un homme.

L’image d’une silhouette sombre évoluant au milieu d’une forêt enneigée fait actuellement le tour du web et plus spécialement des réseaux sociaux, comme le rapporte le site Lad Bible.

Cette photo a d’abord été publiée sur Facebook. Elle a capté l’attention de nombreux internautes. Lorsqu’on le voit pour la première fois, on se rend compte effectivement que le cliché a de quoi en dérouter plus d’un.

Assez rapidement toutefois, on arrive à distinguer plus clairement les contours du sujet et à comprendre ce que c’est. On s’aperçoit alors que ce qui se trouve à l’image n’est pas du tout ce qu’on croyait voir au départ.

On a initialement l’impression d’avoir affaire à un homme, un randonneur, qui apparaît de dos et qui s’apprête à s’appuyer sur son bras droit pour monter et avancer dans la neige, entre les arbres.

Lorsqu’on observe la photo plus attentivement, le constat est bien différent. Ce que l’on y voit en fait, c’est un chien. Le quadrupède est, semble-t-il, un Caniche à la robe noire qui goûte aux joies de la neige. Il est face à la personne qui le prend en photo et sur le point de le rejoindre.

Le canidé, lui, est à mille lieues du débat au sujet de ce cliché dont il est la vedette. Ce qui compte pour lui, c’est qu’il a passé un agréable moment lors d’une journée d’hiver au cœur des bois.