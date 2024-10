Un chien jeté dans un lac est sauvé par un bon samaritain et découvre l'amour véritable dans sa nouvelle famille d'adoption

Comme le révèle un article publié dans les colonnes du magazine People, Gator a été jeté dans un lac « pour qu’il se noie ». Par chance, le chien a été secouru par un bon samaritain.

« Nous l’avons accueilli au refuge et l’avons emmené aux urgences vétérinaires, car il avait une pneumonie, explique l’équipe de Mastiff Rescue of Florida Inc., heureusement, tous nos sympathisants ont aidé Gator à s’en sortir grâce à leurs dons. »

Soigné et mis en sécurité, le toutou a pu prendre un nouveau départ bien mérité dans la vie.

© Mastiff Rescue of Florida, Inc

« Gator a la vie qu’il mérite »

Le 2 octobre, ses bienfaiteurs ont annoncé une nouvelle merveilleuse sur les réseaux sociaux. Après avoir vécu une épreuve terrible, Gator a trouvé l’Amour avec un grand « A » !

« Quand Travis est allé rencontrer Gator, le lien était immédiat », écrit le groupe de sauvetage animalier sur Facebook. L’adoptant avait récemment perdu l’un de ses animaux de compagnie, et a ressenti le grand frisson du coup de foudre en voyant Gator.

Depuis son installation, le rescapé du lac s’est bien adapté à sa nouvelle vie. « Gator a emménagé dans la maison de Travis et s’est lié d’amitié avec l’autre chien, confient les membres du refuge, il adore tous les paniers confortables, se prélasser au bord de la piscine, se mettre au lit avec Travis et la bonne nourriture. Gator a la vie qu’il mérite… Beaucoup d’amour ! »

L’organisation a remercié sa nouvelle famille pour l’amour qu’elle porte à « cette âme spéciale ». Gator n’aurait pas pu rêver mieux !