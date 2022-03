Un chien et sa maîtresse échappent à la noyade après avoir passé plus de 2 heures dans les courants d'une rivière de Los Angeles

Un chien et sa maîtresse échappent à la noyade après avoir passé plus de 2 heures dans les courants d'une rivière de Los Angeles

Pompiers et passants ont porté secours à un chien et à sa propriétaire sans abri après la chute de ces derniers dans un cours d’eau. Le sauvetage du canidé s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu.

Une femme et son chien ont été sauvés après être tombés dans le fleuve Los Angeles, à la faveur d’efforts conjoints de la part de pompiers et de témoins. Un récit que rapporte Heart of Illinois / ABC ce mardi 29 mars. Le sauvetage a eu lieu lundi en début d’après-midi.

A 14h15 locales, une sans abri et son compagnon à 4 pattes, un croisé Berger Allemand, avaient été aperçus dans le cours d’eau du côté de Van Nuys, quartier du nord de Los Angeles (Californie). Les secours avaient aussitôt été prévenus.

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont réussi à ramener la femme sur la terre ferme assez facilement. Avec son chien, l’intervention a été bien plus délicate. Elle était déjà bien compliquée en raison du fort courant et des parois bétonnées du fleuve.



Heart of Illinois / ABC

Alors que passants et pompiers tentaient désespérément de récupérer l’animal, un homme de 29 ans s’est courageusement jeté à l’eau. Il a pris le chien dans ses bras, mais ce dernier, paniqué, l’a mordu. Il lui a ensuite échappé, effrayé qu’il était par l’hélicoptère des secours.



Heart of Illinois / ABC

Le chien sain et sauf, sa maîtresse hospitalisée mais hors de danger

Au bout de 2 heures d’efforts intenses, les pompiers ont pu rattraper le chien et le faire sortir du fleuve. Il a été confié au service animalier de Los Angeles (LA Animal Services), qui l’a emmené en clinique vétérinaire. Son état de santé ne suscitait pas d’inquiétude.

A lire aussi : Elle filme son Berger Allemand s'amusant à faire rouler un bloc de neige, la vidéo atteint des dizaines de millions de vues



Heart of Illinois / ABC

« Après tout ce qu'il a traversé, il était toujours assez énergique, alerte et réactif. Donc, finalement, c'est tout ce qui compte vraiment », a indiqué Vanessa Flores des LA Animal Services.

Sa propriétaire a été hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger. Pompiers et services animaliers espèrent les réunir le plus vite possible.