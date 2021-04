Un chien espiègle vole la vedette à une journaliste en plein direct lorsqu’il se sauve avec son microphone ! (Vidéo)

Les journalistes doivent parfois faire face à des imprévus. Le 1er avril dernier, en Russie, Nadezhda Serezhkina s’est fait chiper son microphone par un chien alors qu’elle était en direct. La vidéo en a fait sourire plus d’un.

La correspondante de MIR24 ne s’attendait pas à vivre un événement aussi désopilant au cours de sa carrière. Et cela n’a pas été un poisson d’avril ! Alors qu’elle est apparue à l’antenne dans le cadre d’un communiqué de presse jeudi dernier, un invité pour le moins inattendu a surgi devant la caméra, relate The Dodo. Un Golden Retriever farceur s’est jeté sur le microphone coloré de Nadezhda Serezhkina, pour ensuite prendre la fuite, satisfait de sa nouvelle prise.

© MIR24 / Youtube

Une course-poursuite en direct avec le Golden Retriever

La professionnelle, très surprise, n’en a pas pour autant perdu son sang-froid. Bien décidée à récupérer son précieux accessoire des mâchoires du galopin à 4 pattes, elle s’est aussitôt lancée à sa poursuite. Bien sûr, son cameraman n’en a pas perdu une seule miette. Dans le studio de télévision, la présentatrice a tenté de sauver la situation en abordant un autre sujet.

Après cet étonnant larcin, la jeune femme est réapparue quelques secondes plus tard à l’écran aux côtés de Martin, le détrousseur de microphone. L’animal s’est révélé très affectueux et n’a désiré qu’une seule chose : jouer. La séquence finale montre Nadezhda Serezhkina souriante, en train de caresser le Golden Retriever, visiblement fier et ravi de ce coup de projecteur. Le duo s’est séparé en bons termes, après une bonne poignée de patte et de main.