Un chien errant qui ne connaissait rien à la vie de famille conquiert le coeur d'une femme d'affaires déterminée à lui offrir le meilleur

Sherlock a vécu une vie difficile avant d’intégrer le refuge d’Animal Services, situé à Marschall aux États-Unis. Grâce aux bénévoles, l’ex-chien errant a fait des progrès énormes. 6 mois après son arrivée, l’amour est venu frapper à la porte de son cœur, pour le plus grand bonheur de ses protecteurs.

Avant de tomber dans les bras bienveillants des membres d’Animal Services en février 2024, Sherlock a connu les dangers de l’errance. En plus de devoir reprendre du poids en raison de sa maigreur extrême, le chien devait tout apprendre.

Ses bienfaiteurs ont pris le temps de lui enseigner la marche en laisse, les voyages en voiture, ainsi que la vie dans une maison. « Nos bénévoles ont fait preuve de beaucoup d’amour envers Sherlock », indique l’organisation.

© Annie Perkins – Madison Mutts, Madison County Animal Services – NC / Facebook

Par ailleurs, le toutou a subi une intervention chirurgicale visant à traiter une affection oculaire douloureuse.

Au fil du temps, l’ex-chien errant est devenu joueur et câlin, avec « une nature investigatrice », rapporte The Charlotte Observer. « Nous avons aimé ce nom parce qu’il correspondait vraiment à sa personnalité et à sa curiosité », déclare Pia Cash, directrice du refuge de Madison County Animal Services.

© Madison County Animal Services – NC

Sherlock a fait ses adieux aux membres du refuge

Quelques mois après son arrivée au refuge, Sherlock a tapé dans l’œil d’une femme d’affaires originaire de l’Illinois. « Elle est venue lui rendre visite dans notre petit refuge, alors qu’elle était en voyage pour son travail et est tombée complètement amoureuse », explique Pia.

Bien décidée à l’adopter et à lui offrir la vie qu’il mérite, la dame est revenue quelques semaines plus tard pour concrétiser son projet. « Il était comme un membre de notre famille, alors nous avons pleuré, confie Pia, l’un de nos bénévoles, qui avait passé le plus de temps avec lui, est venu lui apporter un cadeau d’adieu. »

Lors du départ, les volontaires ont célébré cette belle adoption émouvante. Leur petit protégé allait enfin savourer le bonheur, après avoir vécu une vie difficile dans la rue. Lorsque son adoptante est venue le chercher, Sherlock n’a pas hésité un seul instant avant de grimper dans sa voiture, direction sa nouvelle maison !

Aujourd’hui, l’adorable toutou vit confortablement à Chicago. Selon sa famille, il ne se lasse jamais des caresses sur le ventre. « Il était très aimé au refuge, mais rien ne vaut un vrai foyer », conclut Pia Cash.