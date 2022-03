Un chien errant qui a élu domicile dans une poubelle chemine vers une vie meilleure grâce à une association (vidéo)

Dans le Kentucky (États-Unis), un chien avait pour seul refuge une poubelle. Habitué à vivre dans les ordures, le vagabond a été secouru par un agent du Service de contrôle des animaux à Lexington. Nouveau départ.

Les membres de l'équipe du Lexington-Fayette Animal Care & Control ont partagé des images bouleversantes sur Facebook. Dans la vidéo, publiée le 14 mars 2022, nous distinguons un chien famélique sortir la tête de sa maison, qui n'est autre qu'une poubelle renversée. L'animal, qui n'avait que la peau sur les os, a remué la queue en apercevant son sauveur.

Ce dernier a été contacté par un riverain, lequel lui a expliqué que le canidé vivait au milieu de ce tas d'ordures. « Lorsque notre agent est arrivé, ce chien doux mais timide est venu le saluer, puis est retourné directement dans la poubelle, a révélé l'organisme, la plupart des chiens errants partent en courant lorsqu'ils ont peur, mais ce chien mignon était content de rester à l'intérieur de la poubelle, ce qui lui a permis de se sentir en sécurité et au chaud. »

« Un véritable trésor »

L'animal a été récupéré et a été baptisé Oscar. Bien qu'il ne vive plus dans la rue, il a continué à montrer un intérêt particulier pour les détritus. Oscar a même grimpé dans les poubelles du Service de contrôle des animaux à Lexington. Ses sauveteurs ont donc décidé de le surprendre... en organisant une rencontre avec des éboueurs. « Oscar a passé un si bon moment ! », a déclaré le personnel.

© Lexington-Fayette Animal Control

Mais ce dont Oscar a le plus besoin, c'est de vivre dans un foyer chaleureux. The Dodo, qui a relayé son histoire, a indiqué qu'il avait été confié par la suite à la Lexington Humane Society. Les bénévoles ne connaissent pas les détails de son passé et ne peuvent qu'émettre des suppositions.

« Qu'il cherchait un abri contre les intempéries ou que quelqu'un l'ait jeté comme un déchet, cette partie de son histoire est derrière lui, ont-ils annoncé, ce que nous pouvons lui promettre, c'est qu'il n'aura plus jamais à vivre dans une poubelle. »

© Lexington-Fayette Animal Control

Ses bienfaiteurs espèrent sincèrement qu'il sera bientôt adopté et que sa nouvelle famille « le traitera comme un véritable trésor ».