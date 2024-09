Un chien errant choisit un lit d’hôpital pour se reposer de son quotidien difficile (vidéo)

Un chien errant a franchi les portes d’un hôpital indien dans l’objectif de trouver un peu de répit. Il a été découvert allongé sur l’un des lits et plongé dans un sommeil profond. La vidéo attendrissante de ce moment a fait fondre le cœur des internautes.

À l'hôpital du district Babu Banarasi Das à Bulandshahr, en Inde, le personnel s’est montré très compréhensif envers une boule de poils qui avait besoin de repos. Celle-ci s’est installée sur un lit prévu pour les patients et a profité d’une sieste en sécurité dans les locaux.

En Inde, de nombreux chiens appelés “paria” errent dans la rue à l’état semi-sauvage. Ils n’ont en effet pas de toit, mais reçoivent de la nourriture de la part des humains et parfois d’autres soins. Chacun cohabite harmonieusement et il arrive parfois que les canidés soient accueillis par leurs bienfaiteurs dans les boutiques ou d’autres établissements.

Zee News English / Facebook

Des images attendrissantes

Un chien errant a récemment posé les pattes dans un hôpital et cherchait à se reposer. La vie à l’extérieur peut être particulièrement éreintante et trouver un endroit sécurisé pour se poser n’est pas une mince affaire. Alors, lorsque ce canidé a vu un lit d’hôpital vide, il a immédiatement saisi l’opportunité. Dans une vidéo relayée par Latestly, on le découvre allongé sur celui-ci.

Il semble profondément endormi et, au départ, ne remarque même pas la présence du personnel soignant qui s’agite autour de lui. Il finit par se réveiller, quelque peu troublé par le monde autour de lui et descend du matelas pour rejoindre l’un de ses congénères installé sous un autre lit.

Le clip vidéo montrant l’adorable chien est vite devenu viral, comptabilisant des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Certains internautes étaient touchés par le canidé qui ne demandait qu’à se reposer. D’autres ont souligné le manque d’hygiène au sein de l’hôpital. Quoi qu’il en soit, la boule de poils a profité d’une bonne sieste à l’abri et en sécurité.