Un chien enfoui dans un sac poubelle, jeté par-dessus un pont a été sauvé et retrouve une famille

Un chien enfoui dans un sac poubelle, jeté par-dessus un pont a été sauvé et retrouve une famille

Petal a vécu le pire des traitements et sa survie relève du miracle. Encore traumatisée, elle parvient toutefois à remonter la pente grâce à l’amour et la patience de sa famille d’accueil. Celle-ci a d’ailleurs décidé de l’adopter définitivement et lui a même donné une amie.

Une chienne dont on cherchait à se débarrasser de la cruelle des manières peut à présent retrouver l’espoir et goûter au bonheur. Son récit est rapporté par My London ce lundi 31 janvier.



My London

Croisé Terrier femelle, Peta avait été secourue et emmenée au refuge Dogs Trust de Harefield, dans la banlieue de Londres, après avoir été mise dans un sac poubelle et jetée d’un pont. Ce qui est arrivé à cette chienne est un véritable « film d’horreur », d’après Richard Moore, qui dirige la structure d’accueil.

« Je n'ai jamais vu un chien aussi traumatisé »

Elle avait ensuite été confiée à une famille d’accueil qui lui a donné « tout l’amour et la patience dont elle avait besoin », poursuit-il.



My London

Valerie et Steven Macdougall étaient censés ne la garder que provisoirement pour l’aider à se remettre et la préparer à l’adoption. Ils se sont toutefois rendu compte qu’ils ne voulaient plus la laisser repartir. La chienne était arrivée chez eux 2 jours après le décès d’Ollie, leur Cocker Anglais. Pour le couple, c’était un signe.

« Je n'ai jamais vu un chien aussi traumatisé », confie Steven Macdougall, qui ajoute que l’âge de la chienne est estimé à 7/8 ans. Elle fait de lents mais réels progrès et réapprend petit à petit à faire confiance aux humains.

Une famille pour Petal, mais aussi une amie

Entretemps, les Macdougall ont accueilli Penny, une autre chienne sauvée par Dogs Trust. Entre elle et Petal, l’entente a été instantanée et totale. Penny était « la pièce de puzzle qui manquait à la réhabilitation de Petal », d’après leurs nouveaux propriétaires. Leur famille d’accueil a, en effet, décidé de devenir leur famille définitive, les ayant adoptées toutes les 2.

A lire aussi : Un chien kleptomane ne peut s'empêcher de voler effrontément des oreillers !



My London

« C'est affreux d'imaginer ce qu'elle a dû traverser. La voir telle qu'elle est maintenant, jouer avec Penny, c'est le bonheur que j'espérais », conclut Steven Macdougall.