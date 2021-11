Un chien emmené chez le vétérinaire pour être euthanasié à cause d'un problème de vue fait une rencontre salvatrice

La rencontre entre une adolescente souffrant d’autisme et un chien qui risquait d’être euthanasié a été décisive pour chacun d’eux. La famille est admirative devant leur merveilleuse relation et leur incroyable transformation.

Stevie, un Cocker Anglais, est né chez un éleveur qui, constatant qu’il était quasiment aveugle, avait décidé de le faire euthanasier. Il l’avait emmené chez le vétérinaire dans ce but, mais ce dernier a refusé de le faire. Il a préféré demander l’aide de l’association Dog’s Trust, qui a accepté de le prendre en charge, raconte le média britannique Metro.

Le chien souffrait de cécité totale à un œil et partielle à l’autre. L’équipe de Dog’s Trust s’était mise à la recherche d’une famille d’accueil pour lui, mais elle a trouvé encore mieux. Vickie Tatlow, 47 ans, a en effet décidé de l’adopter.



Cette mère de famille vit à Whitefield dans le Grand Manchester (Nord-ouest de l’Angleterre), avec son mari Andy (50 ans), leur fils Harry (14 ans) et leur fille Tegan, 18 ans. Cette dernière souffre d’un trouble du spectre de l’autisme qui l’empêchait de mener une vie sociale, l’enfermait dans le mutisme et affectait sa scolarité.



« Ils sont les meilleurs amis et comptent tous les deux l'un sur l'autre »

Quand elle a rencontré Stevie, c’était le début de la métamorphose. L’évènement a également été un grand bouleversement pour le chien. Les vétérinaires se sont rendu compte que la cataracte dont il souffrait n’était pas irréversible. Une intervention rare et délicate a ainsi été réalisée sur ses 2 yeux ; elle s’est soldée par un succès et permis au Cocker de retrouver la vue.

De son côté, Tegan profite de l’impact positif qu’a sur elle la relation très spéciale qu’elle entretient avec Stevie. « C'est vraiment merveilleux. Ils sont les meilleurs amis et comptent tous les deux l'un sur l'autre », raconte sa mère.



Le chien la suit partout. L’adolescente a pris l’habitude de se lever tôt le matin pour le promener, elle qui n’osait pas sortir de chez elle jusque-là. Elle a même pris la responsabilité de lui administrer ses gouttes oculaires 6 fois par jour et de lui donner ses autres traitements. Elle le caresse et l’embrasse très souvent. De plus, Tegan est désormais plus encline à parler, alors qu’on ne l’entendait quasiment pas avant l’arrivée de Stevie.

Elle continue de faire d’énormes progrès. Elle s’est d’ailleurs « inscrite à un cours sur les soins équins », se félicite Vickie Tatlow.