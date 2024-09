Un chien de thérapie disparu pendant 5 jours retrouve son jeune maître en rémission d'un cancer

Le petit Hunter et son chien de thérapie River sont d’inséparables amis, dont la complicité a été renforcée par la maladie du premier. Quand le quadrupède a disparu récemment, l’enfant, qui était hospitalisé, était inconsolable et sa famille désemparée. La communauté ne les a toutefois pas abandonnés.

Hunter Wells, 7 ans, est un fan des Indestructibles. Cet habitant de Floydada au Texas est d’ailleurs lui-même un super-héros pour avoir vaincu le cancer. Son chien River l’est tout autant, lui qui l’a grandement aidé à traverser cette terrible épreuve et continue de l’épauler alors qu’il fait face aux retombées du traitement.

River était arrivé dans la famille après que Kayla et Robert, les parents de Hunter, avaient vu à quel point la présence d’un autre chien de thérapie lui avait fait du bien à l’hôpital. Le garçonnet avait alors 4 ans et se battait contre une leucémie myéloïde aiguë.

Le Golden Retriever avait été adopté par le couple pendant que Hunter subissait sa première greffe de cellules souches. Il était là lorsque le petit garçon avait reçu sa 2e greffe, puis pendant sa rechute survenue il y a 2 ans.



Kayla Wells / Facebook

Hunter est à présent en rémission, mais il est aux prises avec les effets secondaires de son traitement et la maladie du greffon contre l’hôte.



Kayla Wells / Facebook

Début septembre 2024, l’enfant a été hospitalisé pendant 5 jours. C’est à ce moment-là que River a fugué. « Il ne s'était jamais échappé auparavant, explique Kayla à KCBD. C'était donc très étrange ».

Amis et voisins se sont tout de suite lancés à la recherche du canidé, ratissant les routes rurales, placardant et distribuant des affiches et relayant les annonces sur les réseaux sociaux.

Les Wells restaient sans nouvelles du chien de thérapie jusqu’au lundi 9 septembre. Ce soir-là, un inconnu leur a envoyé un message vocal affirmant qu’il venait de retrouver River sans vie au bord d’une route. Sous le choc, les parents ont ensuite été rassurés en apprenant de la part d’une connaissance que le numéro en question appartenait très probablement à un arnaqueur.

« Heureux que Hunter ait retrouvé son copain »

Le lendemain matin, alors que Kayla et Robert étaient encore secoués par l’épreuve de la veille, ils ont été appelés par les propriétaires d’une ferme. Ces derniers venaient d’y découvrir un Golden Retriever ressemblant au leur. Les parents se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont été soulagés de constater qu’il s’agissait bien de River.

Le chien avait perdu du poids et son pelage était sale et emmêlé, mais il était indemne. Reconnaissants, les Wells ont voulu donner de l’argent aux fermiers en guise de récompense, mais ceux-ci ont gentiment refusé, disant qu’ils étaient « juste heureux que Hunter ait retrouvé son copain ».

La famille est donc de nouveau au complet après 5 jours d’angoisse. River et Hunter portent fièrement leurs capes de super-héros et reprennent leurs bonnes vieilles habitudes.

« Nous prions tous les soirs pour que nos poumons soient plus forts, que notre corps soit plus résistant, que nos cœurs soient plus courageux et que nous puissions surmonter toutes les difficultés ensemble », conclut Kayla.