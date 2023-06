Un chien de soutien émotionnel s'échappe du salon de toilettage et donne lieu à 11 jours d'incessantes recherches

Alors qu’elle le croyait en sécurité après l’avoir laissé dans un salon de toilettage, une femme a appris peu après que son chien venait de s’en échapper. Désemparée, elle l’a cherché pendant des jours et remué ciel et terre. Est ensuite arrivé ce coup de fil inattendu de la part d’une famille du quartier.

Le chien de soutien émotionnel d’une dame a été retrouvé après une dizaine de jours d’absence. L’animal s’était enfui quelques minutes après avoir été confié à un toiletteur, rapportait WZZM 13.

Patricia Day habite Rothbury, petite bourgade du Michigan (Etats-Unis) située à 280 kilomètres de Detroit. Elle vit avec ses 2 chiens, nommés Chase et Tank. Le premier lui a toujours apporté un grand et précieux réconfort, en particulier lors des épreuves difficiles qu’elle a traversées.



13 ON YOUR SIDE / YouTube

Sa propriétaire évoque notamment le décès de sa belle-mère, le cancer de son fils et son actuel combat contre la sclérose en plaques dont elle souffre. « C'est un diagnostic très difficile, et il a été là pour moi », dit-elle à ce sujet.

Le mardi 9 mai, Patricia Day avait emmené Tank et Chase au salon de toilettage. Une demi-heure à peine après les y avoir déposés, le responsable de l’établissement l’a appelée pour lui annoncer une mauvaise nouvelle ; ses chiens s’étaient échappés.

Elle s’est tout de suite rendue sur place. Tank a été ramené, mais son congénère manquait toujours à l’appel. Patricia Day a passé tout le reste de la journée dehors à essayer de le retrouver.



13 ON YOUR SIDE / YouTube

Les jours suivants, elle a continué de sillonner les routes du village et a placardé des avis de recherche. Elle a également installé des cages pièges et déposé devant chez elle vêtements et couvertures censés attirer le chien par leur odeur familière. Sans résultat…

Ce n’est qu’au bout de 11 jours qu’il y a enfin eu du nouveau. Un couple habitant à quelques pâtés de maisons de là l’a contactée. Whitney et Melvin Zacharias venaient tout juste de rentrer après leur dîner d’anniversaire de mariage quand ils ont vu un animal traverser leur cour arrière.

« Des faiseurs de miracles »

Ils pensaient d’abord avoir affaire à un raton laveur, mais c’était un chien. Il était en bonne santé. Les Zacharias n’avaient observé sur lui que la présence d’une tique et quelques égratignures. Ils lui ont fait prendre un bain avec un antiparasitaire, puis ont posté une photo de lui sur Facebook.

Très vite, des habitants ont reconnu Chase. L’information est parvenue à Patricia Day aux alentours de minuit et elle s’est aussitôt rendue chez les sauveurs de son compagnon adoré. « J'ai dit : Oh, mon Dieu ! J’arrive », se souvient-elle.

Chase était tout aussi heureux de retrouver sa maîtresse. Il sautillait et gémissait pour exprimer sa joie. Patricia Day qualifie Whitney et Melvin Zacharias de « faiseurs de miracles ». Elle les a longuement remerciés, puis elle et son ami à 4 pattes sont rentrés à la maison.

Le chien était « si excité qu’il a eu le hoquet » cette nuit-là. Il s’est ensuite endormi, contrairement à sa propriétaire qui avait besoin de temps pour se remettre de ses émotions.

A lire aussi : Découvrez comment la nouvelle recrue canine des pompiers déjoue les actes criminels des pyromanes



13 ON YOUR SIDE / YouTube