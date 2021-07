Un chien de la brigade canine met à profit ses compétences pour retrouver un adolescent

Tango n'est pas un chien comme les autres : il est membre de la brigade canine du comté de Pennington (Dakota du Sud, États-Unis). Il a été dressé pour retrouver des personnes disparues. Samedi 10 juillet, il a encore donné un coup de patte important.

Une famille a signalé la disparition de son enfant vers 18 heures, samedi dernier. En réponse à l'appel de détresse, le bureau du shérif a travaillé avec la brigade canine et d'autres services du comté. Bien que beaucoup de mains-d'œuvre aient été déployées, un seul individu a réussi à repérer le jeune homme, perdu depuis 3 heures.

« Le chien de recherche Tango a pu conduire les chercheurs à l'adolescent disparu qui a été trouvé en sécurité et indemne vers 21h30 », a écrit le personnel du bureau du shérif sur Facebook.

Tous les héros ne portent pas de cape

Les compétences du Berger Australien ont été applaudies une nouvelle fois. Son flair exceptionnel et son intelligence ont permis de retrouver le garçon de 17 ans, rapporte People.

Tango se révèle un membre indispensable de l'équipe de secours. Grâce à lui, des vies ont pu être sauvées. Mais ce n'est pas le seul héros à travailler dur.

Plus tôt ce mois-ci, une chienne nommée Mercy a localisé une fillette portée disparue pendant la tempête tropicale Elsa, en Floride. Le Chien de Saint Hubert a suivi sa trace sur près d'un kilomètre à travers l'épaisse forêt. La petite fille, saine et sauve, et sa famille, soulagée, ont été réunies.