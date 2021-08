Un chien dangereusement piégé en contrebas d'une rivière pendant 2 jours

Les propriétaires de Corrie étaient à sa recherche depuis 2 jours, quand ils ont appris grâce aux réseaux sociaux qu’il était pris au piège au bord d’un fleuve. Pour le chien et sa famille, les retrouvailles ont été un grand moment de soulagement et d’émotion.

Un chien a été retrouvé et sauvé in extremis par ses maîtres, ces derniers ayant perdu sa trace l’avant-veille. L’animal était piégé en contrebas d’un cours d’eau en Ecosse, comme le rapporte le Daily Record.

Le lundi 14 juin, John Smith était en promenade en compagnie de son chien Corrie, un Cairn Terrier âgé de 10 ans, le long du fleuve Clyde à Uddingston. Le duo s’est brièvement arrêté en croisant des amis. Alors que l’homme de 69 ans discutait avec ceux-ci, le quadrupède en a profité pour échapper à sa surveillance et s’aventurer loin de lui.

Daily Record

John Smith a perdu le chien de vue et s’est mis à le chercher partout dans les environs, mais Corrie restait introuvable. Désespéré, son propriétaire a posté des avis de recherche sur Facebook.

« Je craignais que Corrie ne soit allé dans l'eau et se soit noyé ou ait été emmené par quelqu'un », confie-t-il au Daily Record. L’absence du canidé, qu’il avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot, et l’incertitude quant à son sort étaient extrêmement difficiles à vivre pour la famille. « Les deux nuits suivantes ont été horribles et il y a eu beaucoup de larmes », poursuit-il à ce propos.

Repéré à temps ; la montée du niveau de l’eau menaçait Corrie

48 heures après sa disparition, Corrie a été repéré par un autre promeneur qui avait entendu ses aboiements. Il l’a, en effet, découvert coincé à près de 2 mètres en contrebas de la berge du Clyde. Il lui était impossible de remonter par ses propres moyens. Le passant a alors posté un message sur Facebook. Ce dernier a été vu par la fille de John Smith, qui vit à Madrid. Elle a aussitôt contacté son père pour l’en informer.

Sans perdre une seule seconde, le sexagénaire et son fils Mark se sont rendus sur place et ont effectivement retrouvé Corrie. Au prix d’intenses efforts, ils ont réussi à le secourir et le ramener à la maison. Hormis une blessure à la patte dont il se remettra, le chien est sain et sauf.

Daily Record

Il a été découvert juste à temps. « Le niveau de l'eau montait après la pluie de la nuit précédente », explique, en effet, son maître.