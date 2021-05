Un chien combat un cambrioleur armé d'un couteau pour tenter de sauver sa famille

Amber et Taylor précisent que cette nuit-là, ils avaient oublié de verrouiller la porte de derrière. C’est par là que Thong Pham était entré. Ce dernier sera jugé pour acte de cruauté envers un animal et violences aggravées avec usage d’une arme mortelle.

Quant à Marley et Taylor, ils ont été soignés rapidement. Heureusement, leurs blessures ne sont pas graves. Ils ont reçu des points de suture et devraient s’en remettre totalement.

Thong Pham a ensuite décidé de prendre la fuite. La police a pu le retrouver et l’interpeller non loin de là.

Taylor et Marley l’ont courageusement affronté. La chienne l’a mordu pendant que son maître le frappait au visage. Tous 2 ont toutefois été blessés par l’individu ; la première à la poitrine et son propriétaire au bras.

La mère s’est dirigée vers la chambre de leurs filles Finley, 6 ans, et Sadie, 4 ans, pendant que Taylor s’est mis à chercher le cambrioleur. Quand il a allumé la lumière, le père s’est retrouvé face à Thong Pham, 53 ans, qui essayait de se cacher dans un coin en tenant un couteau.

Vendredi 26 mars, les Newsom étaient endormis quand un homme s’est introduit dans leur maison à Wylie, dans l’Etat du Texas. Il faisait noir et les parents, Taylor et Amber, ne pouvaient pas voir l’assaillant, mais ils entendaient la chienne s’agiter.

Marley, une femelle croisée Labrador-Retriever de 8 ans, a sauvé sa famille de l’agression d’un intrus, comme le rapporte le New York Post .

