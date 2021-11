Un chien au visage surprenant attire les utilisateurs des réseaux sociaux, qui le comparent à l'acteur Samuel L. Jackson !

© Facebook

Avant le flot de commentaires d’internautes, les propriétaires d’un chien appelé Dr Handsome n’avaient jamais remarqué sa ressemblance avec Samuel L. Jackson, même s’ils trouvaient qu’il avait des traits humains. Le quadrupède est désormais célèbre sur les réseaux sociaux.

Amber West, 32 ans, et son mari Jordan étaient tombés sous le charme de Dr Handsome dès l’instant où ils l’avaient rencontré au refuge. A l’époque, ce chien s’appelait Tibby, mais après l’avoir adopté, le couple avait décidé de lui donner un nom correspondant davantage à la beauté qu’il voyait en lui.



Amber Lindsey West / Facebook

Une beauté assez particulière, puisque certains de ses traits et expressions lui confèrent un aspect « humain », comme le rapporte le Daily Mail. Une caractéristique valant à Amber et Jordan d’être souvent arrêtés par des passants lorsqu’ils promènent Dr Handsome dans leur quartier à Ocean Springs, dans le Mississippi ; les gens sont surpris par le visage hors du commun du quadrupède et le font remarquer.

Désormais, Dr Handsome attire aussi l’attention sur la Toile. C’est le cas depuis qu’Amber a posté sur Facebook une photo de son chien où il lance un regard quelque peu intimidant, faisant penser à celui du bluesman Lazarus, alias Samuel L. Jackson, dans le film « Black Snake Moan » sorti en 2006.



Facebook

« Si Samuel L. Jackson était un chien… »

Peu de temps après la publication de ladite image, les commentaires ont afflué. De nombreux internautes ont relevé l’étonnante ressemblance du chien avec l’acteur de 72 ans. L’un des premiers, Ky Spangenberg, a ainsi commenté ceci : « Suis-je le seul à voir Samuel L. Jackson en lui ? Je m’attends à ce qu’il me traite de c****** d’un moment à l’autre ».



Amber Lindsey West / Facebook

Un autre utilisateur de Facebook, Haley Perry, a écrit pour sa part : « Si Samuel L. Jackson était un chien… ». D’autres se sont contentés de souligner les traits anthropomorphes de Dr Handsome, à l’instar d’un dénommé Ian Schroeder : « Ce chien a l’air d’avoir été un humain dans une vie passée ».

Après avoir pris connaissance de ces réactions, les propriétaires du chien disent qu’ils ne peuvent plus ne pas voir les similarités de ses expressions avec celles de Samuel L. Jackson. Ce n’est toutefois pas le plus important pour eux, qui l’aiment pour ce qu’il est.

Dr Handsome fêtera son 3e anniversaire en janvier 2022.

A lire aussi : Le tendre attachement de 2 chiens abandonnés qui se sont rencontrés en famille d’accueil



Amber Lindsey West / Facebook