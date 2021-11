Un chien au cou exceptionnellement long surmonte les épreuves grâce à l'amour de sa propriétaire

Certains animaux sont dotés de petites coquetteries de la nature. C'est le cas de Brodie. Le chien s'avère unique en raison de son cou extraordinairement long.

Non, Brodie n'est pas une girafe. Malgré son cou extrêmement long et les multiples taches qui parsèment son corps, il demeure bel et bien un chien. Pour être précis, il s'agit d'un Lévrier Azawakh, sauvé et adopté par Louisa Crook lorsqu'il était jeune.

Le canidé avait été renversé par une voiture, puis négligé dévoile People. À la suite de l'accident, Brodie a dû subir une amputation de sa patte avant gauche et de son épaule. Cette amputation lui donne un aspect encore plus allongé.

© Louisa Crook / SWNS

Le chien coule des jours heureux avec celle qui l'a sauvé

Bien que son aspect se révèle être atypique, Brodie reste le plus beau chien aux yeux de sa propriétaire bien-aimée. « Même dans l’état dans lequel se trouvait Brodie lorsque je l’ai vu pour la première fois, incapable de marcher souffrant tellement, il m’a toujours coupé le souffle », a-t-elle indiqué.

Aujourd'hui, la boule de poils s'est complètement remise de ses blessures et coule des jours heureux avec sa bienfaitrice. L'amoureuse des Lévriers a offert un second souffle à son protégé. Brodie a réussi à surmonter les épreuves douloureuses qu'il a traversées, et à refermer pour toujours la porte du passé.

© Louisa Crook / SWNS

Les 2 êtres s'adorent et ne peuvent se passer l'un de l'autre. « Je partage un lien très spécial avec Brodie. Il a toujours semblé si reconnaissant pour sa nouvelle vie après son accident », a expliqué la propriétaire de ce chien unique.

Ce dernier constitue une véritable source d'inspiration au quotidien et répand des ondes positives dans la vie de Louisa. « Je me tourne vers Brodie quand je dois arrêter de m'apitoyer sur mon sort », a-t-elle confié. « Je n'aurai jamais aussi mal que lui, il a tout traversé comme si de rien n'était et avec le sourire aux lèvres. »