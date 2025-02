Un chien abandonné avec une lettre de 5 pages et une somme d'argent est découvert à temps et recueilli par une association

A Metchosin, en Colombie-Britannique (Canada), une dame prénommée Barbara a remarqué un chien attaché à un poteau. A côté de lui se trouvait un sac sur lequel était écrit : « Aidez-moi s’il vous plaît. Note dans le sac ».



Barbara / Victoria News

A l’intérieur était, en effet, cachée une lettre de 5 pages dans laquelle l’auteur expliquait les raisons pour lesquelles il avait abandonné l’animal. Plus surprenant, il y avait également une somme d’argent, 500 dollars canadiens (330 euros environ) en l’occurrence, rapportait Victoria News.

D’après Linda Watson, de l’association de protection animale Salish Paws basée à Sooke, à une quinzaine de kilomètres de là, le chien répond au nom d’Andy et la personne indiquait dans son message qu’elle n’était plus en mesure de s’occuper de lui à cause de problèmes de santé physique et mentale.



Barbara / Victoria News

Elle y ajoutait qu’elle avait l’intention de l’emmener au centre de réhabilitation Wild ARC, relevant de la BC SPCA (SPCA de Colombie-Britannique), mais avait changé d’avis au dernier moment. Elle éprouvait « de la culpabilité, de la honte et [avait peur] du jugement ».

« Il avait l’air très aimé »

Andy faisait partie de la famille depuis 5 ans. Décrit comme « très amical et joyeux », ce chien « était très bien nourri et avait l'air très aimé », dit Linda Watson. « Le seul problème physique que nous avons pu voir chez le chien était au niveau de l'œil gauche », précise-t-elle.

Le quadrupède a été transporté à la clinique vétérinaire de Sooke où il subit des examens oculaires poussés.

A lire aussi : Un chien abandonné dans une cage avec tous ses accessoires en tremble encore mais est désormais entre de bonnes mains



Linda Watson / Victoria News

Par ailleurs, Barbara, la passante qui l’a trouvé, a proposé de l’accueillir chez elle aux côtés de ses 2 chiens.

Dans son malheur, Andy a eu la chance d’avoir été repéré à temps. Attaché dehors et sans aucune sécurité, il aurait pu lui arriver quelque chose de très grave. Cela n’a heureusement pas été le cas et il n’aura désormais plus rien à craindre.