Un cambrioleur arrêté après avoir été surpris par le Bichon Maltais d’un vétéran des forces spéciales

Alors qu’il tentait de cambrioler une maison, un individu a dû y renoncer face à la détermination du maître des lieux et de sa vigilante chienne. C’est cette dernière qui s’est aperçue de l’intrusion et en a averti son propriétaire.

« Elle a pris soin de ceux qui l’aiment. Elle occupe une place spéciale dans mon cœur. Elle a fait du bon travail et je suis très fier d’elle », a confié James Harden, très ému, à NBC 2 Nebraska en relatant l’incident survenu dans sa maison de Los Angeles ce lundi 29 mars. « Elle », c’est sa chienne Angel, qui porte bien son nom.

Âgé de 69 ans, James Harden est un vétéran de l’armée de terre américaine. Il avait servi au sein des forces spéciales durant la guerre du Vietnam. Lui et sa femme avaient adopté la femelle Bichon Maltais il y a 2 ans environ. Elle les a sauvés à son tour.

Le matin des faits, il était 5 heures quand la chienne de 3 ans, d’ordinaire très calme, est devenue extrêmement agitée et a réveillé son maître en sautant sur sa poitrine. Elle a ensuite couru vers la cuisine, puis est revenue une trentaine de secondes plus tard en donnant des coups de patte et en grognant.

« Je la protège et elle me protège »

C’est là que l’ancien militaire a aperçu une silhouette devant la chambre, se dirigeant vers la salle de bain. Alors que sa femme dormait encore, James Harden s’est rendu dans la pièce voisine où il cachait son arme, puis a surpris le cambrioleur en le tenant en joue.

Déterminé à stopper l’assaillant, il l’a menacé de tirer s’il s’avisait de faire le moindre geste. L’individu de 32 ans n’a eu d’autre choix que d’obtempérer. James Harden l’a ainsi surveillé jusqu’à l’arrivée des policiers, qui l’ont arrêté.

Le propriétaire des lieux ignore comment l’intrus avait réussi à entrer, alors que toutes les portes étaient verrouillées. Ce qu’il sait, en revanche, c’est que sa chienne est une héroïne qui a sauvé sa famille.

« Je la protège et elle me protège », a-t-il déclaré, toujours sous le coup de l’émotion.

A lire aussi : Des membres d'une association s'unissent pour offrir à un chien de nouvelles pattes et un nouveau départ

(Capture d'écran NBC 2 Nebraska)