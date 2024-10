Un ancien chien sauvage a doucement appris à vivre en famille et recherche désormais la sienne

Jughead, un ancien chien errant, a mis de longs mois avant de donner sa confiance à sa famille d’accueil. Laquelle n’a rien lâché pour l’aider à devenir le toutou qu’il est à présent. La route a été longue, mais elle en valait la peine, puisqu’il attend désormais d’être adopté.

Avant son sauvetage, Jughead vivait dans la rue, rapportait WJRT ABC12. Des bienfaiteurs l’ont repéré et ont tenté de le capturer, mais il ne se laissait pas approcher. Le canidé était un chien sauvage qui n’avait absolument pas été sociabilisé. Les humains, en particulier, lui faisaient très peur.

Marcie Moore / Facebook

Une traque interminable

Les sauveteurs de l’association It Takes a Village Rescue, basée Evansville dans l’Indiana (États-Unis), ont toutefois refusé de le laisser tomber. Ils ont trouvé un bénévole acceptant de le nourrir par l’intermédiaire d’une mangeoire automatique, mais l’animal s’est coincé la tête dans le dispositif. Après cela, il a commencé à maigrir à vue d’œil. Il était urgent de le capturer pour qu’il reste en bonne santé.

Après plusieurs essais infructueux, et ce, sur plusieurs mois, les bienfaiteurs sont parvenus à le saisir à l’aide d’un piège non agressif contenant de la nourriture. Si cette étape les a soulagés pour un temps, elle marquait le départ d’un long parcours vers la réhabilitation. En effet, Jughead était un cas extrême de chien sous-sociabilisé.

Une patience hors norme

Il avait peur de tout et de tout le monde, ce qui avait de graves conséquences sur sa santé. Il ne s’alimentait pas et était dans un état de stress permanent. Marcie Moore a accepté de le prendre chez elle en famille d’accueil pour le faire sortir du refuge et lui offrir un meilleur environnement. Elle a donné de son temps, de son énergie et de sa patience pour aider le canidé à prendre confiance en lui.

Celui-ci était sédaté quotidiennement, ce qui apaisait son stress. Marcie pouvait alors l’approcher et travailler sur son anxiété. Le chien a fini par faire des progrès remarquables, même s’il reste craintif envers les personnes qu’il ne connaît pas : « Lentement et sûrement, Jughead s'est épanoui pour se transformer en ce garçon insouciant, câlin et adorable qu'il est aujourd'hui » déclarait la sauveteuse.

A lire aussi : Entassé avec 2000 congénères dans une fourrière en Roumanie, ce chien rêve d'une famille à aimer (vidéo)

Marcie Moore / Facebook

La boule de poils est désormais prête à être adoptée, mais ses propriétaires devront continuer le travail commencé. Jughead a besoin d’une personne compréhensive et capable de l’accepter comme il est : « Il a travaillé si dur pour en arriver là où il est, et il faudra de la patience pour s'adapter à une nouvelle maison » partageait Marcie.