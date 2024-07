Un adolescent ému aux larmes par la surprise de ses parents après la perte de son chien (vidéo)

Les animaux de compagnie font souvent partie intégrante de notre famille. C’est pourquoi la perte d’une boule de poils est généralement une épreuve difficile à surmonter pour les propriétaires. Un adolescent a grandi avec un chien, qui malheureusement a rejoint les anges. Pour apaiser son chagrin, ses parents lui ont offert la plus belle des surprises…

La famille Hill a longtemps pleuré la perte de son fidèle ami canin, Diesel. Le fils aîné, Brennon, a été particulièrement touché par ce décès, car il a grandi avec le chien. Lorsque le temps du deuil est passé, ses parents ont décidé qu’il était temps de combler le grand vide laissé par le canidé et ont adopté un chien en secret pour surprendre leurs enfants.

Accueillir un nouvel animal de compagnie après le décès d’un autre est souvent une décision réfléchie. Il faut être prêt à ouvrir son cœur à une nouvelle boule de poils et pour la famille Hill, le moment était arrivé.

Une émotion vive

Dans le dos de leurs 4 enfants, Janett Hill et son époux ont cherché le compagnon parfait pour intégrer leur foyer. Ils ont jeté leur dévolu sur une adorable boule de poils nommée Zoey et ont prévu d’en faire la surprise au reste de la famille. Ainsi, tandis que les jeunes étaient à l’école, ils sont allés chercher le toutou et l’ont ramené à la maison.

De retour chez eux, les enfants sont rentrés chez eux et dès qu’ils ont poussé la porte d’entrée, Zoey leur faisait face. Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Inspiremore, on découvre leur réaction face à cette surprise fantastique. Brennon, l’adolescent, a été pris de sanglots tant il était heureux, mais également touché par l’arrivée du quadrupède.

La réaction du jeune homme a profondément touché les internautes, qui étaient des millions à interagir avec la publication : « Tout cela est merveilleux » résumait un utilisateur de la plateforme, « J'espère que cette boule de joie aidera à guérir vos cœurs » souhaitait une autre personne à la famille.

A lire aussi : Cette chienne de garde redoutable s'est donnée une mission en croisant un chevreau (vidéo)