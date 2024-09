Tous les matins, cette chienne attend que son amie propriétaire d'animalerie ouvre sa boutique pour choisir ses friandises (vidéo)

Luna n’est jamais à court de friandises. Cette chienne s’en procure, en effet, quotidiennement chez sa meilleure amie qui tient une animalerie. Tous les matins, la propriétaire du magasin, qui est aussi vétérinaire, et l’animal se retrouvent pour un rituel adorable.

Naty habite Wilde près de Buenos Aires, en Argentine, où elle exerce le métier de vétérinaire. Elle possède également une animalerie accolée à son cabinet. Elle y propose tout le nécessaire pour les propriétaires de chiens, chats et autres animaux de compagnie.

Sa première cliente de la journée est toujours la même et occupe même une place très spéciale auprès d’elle. Il s’agit d’une chienne séniore au pelage noir à marque blanche qu’elle surnomme Negra.



Elarcaveterinaria / Instagram

Chaque matin, à 7h30, la chienne vient à la rencontre de Naty alors qu’elle s’apprête à ouvrir le magasin. Negra arrive en remuant la queue, heureuse de retrouver son amie et sachant pertinemment qu’elle est le point de se régaler. Elle n’attend même pas que la vétérinaire descende de sa voiture pour lui faire la fête.

« Qui est là à m’attendre à 7h30 le matin ? Salut, ma Negra. Je vais ouvrir la boutique tout de suite et rien que pour toi », peut-on l’entendre dire dans une vidéo Instagram partagé sur le compte dédié à son cabinet et relayée par The Dodo.

Naty la caresse, puis ouvre la porte métallique. La chienne n’attend même pas que ce dernier soit complètement relevé pour entrer ; elle se faufile dès qu’il y a suffisamment d’espace en dessous.

Negra peut alors faire son petit shopping habituel. Elle renifle les friandises et choisit celle qui lui plaît, puis attend que Naty la lui offre.

L’attitude enjouée de la chienne la met toujours de bonne humeur. Negra, elle, est encore plus contente que Salvador, le chien de Naty, est là. Les 2 congénères font alors équipe pour obtenir des gâteries en supplément.

Elle a bien une famille qui l’aime

Negra n’est pas une chienne errante. Elle n’est pas affamée non plus. En fait, elle a une famille qui prend bien soin d’elle et la nourrit, habitant à proximité de l’établissement de Naty. Ses maîtres ont essayé à maintes reprises de l’empêcher de s’aventurer dehors, mais elle parvient constamment à s’échapper pour rejoindre la propriétaire de l’animalerie.



Elarcaveterinaria / Instagram

La maîtresse de la chienne, Griselda Tiziano, s’est d’ailleurs manifestée en commentant l’une des publications de Naty. « Nous lui donnons beaucoup d'amour à la maison, mais elle adore aller chez sa vétérinaire », explique-t-elle en précisant qu’elle s’appelle Luna.

Après avoir reçu sa dose de câlins et de friandises, Luna finit toujours par rentrer à la maison pour une bonne sieste, rêvant sans doute des récompenses qu’elle obtiendra le lendemain chez Naty.