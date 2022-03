Sylvester Stallone partage l'histoire et la photo d'un chiot ukrainien nommé "Rambo" recueilli par les soldats !

Sylvester Stallone a exprimé, à sa manière, son soutien à la paix en Ukraine en partageant la photo et l’histoire d’un chiot errant recueilli par des soldats ukrainiens. Un petit chien que ces derniers ont appelé Rambo, en référence au célèbre personnage interprété par l’acteur américain dans les 5 volets de la saga.

A 75 ans, Sylvester Stallone s’évertue à rester en pleine forme, comme on a pu le constater lors de ses récentes apparitions au cinéma, notamment dans les derniers volets de Rocky et de Rambo. Son amour pour les chiens est tout aussi intact, lui qui n’oubliera jamais le soutien que lui avait apporté son Bullmastiff Butkus lorsqu’il peinait à joindre les 2 bouts, avant de connaître le succès.



Sylvester Stallone / Instagram

Il n’a donc pas été insensible à l’histoire de Rambo, un chiot errant qui affrontait seul le froid ukrainien et les dangers de la guerre actuellement menée dans le pays. Le canidé a été recueilli par un groupe de soldats locaux et il vit désormais au sein de leur garnison, où il se charge de « monter la garde ». Ce sont d’ailleurs les militaires qui ont choisi de le nommer Rambo, ce qui n’a pas manqué de toucher l’acteur américain ayant des origines ukrainiennes du côté de sa mère.

« Cette tragédie doit cesser ! »

Des détails livrés par le site Freedomnews.tv dans un post que Sylvester Stallone a repris hier sur son compte Instagram, rapporte Tom's Guide ce jeudi 3 mars. La publication comprend une photo du petit chien, assis au milieu des décombres, et d’un message de soutien et d’espoir pour la paix en Ukraine de la part de « Sly » : « Bénis soient tous les hommes, femmes et enfants incroyablement courageux… Cette tragédie cauchemardesque et vicieuse doit cesser ! »

Sylvester Stallone / Instagram

Le post Instagram de Sylvester Stallone a récolté plus de 250 000 « j’aime » et suscité de très nombreux commentaires.