Supai remporte le titre de « chienne la plus heureuse du monde » après un début de vie difficile

Il y a plusieurs années, Supai survivait comme elle le pouvait parmi une colonie de chiens au milieu de nulle part. Aujourd’hui, sa vie a bien changé ! Elle a fait la rencontre d’un homme qui est devenu son meilleur ami presque instantanément. Elle ne manque plus de rien et surtout pas d’amour !

C’est officiel, rapportait Bucksco.Today, Supai est la chienne la plus heureuse de la planète ! Elle a remporté le titre international lors d’un concours organisé par l’entreprise de garde pour chien TrustedHousesitters. Grâce à son triomphe, son propriétaire et elle bénéficieront de vacances tous frais payés, ainsi que de nombreux cadeaux.

La plus grande victoire de Supai reste toutefois sa rencontre Torey Mill, son propriétaire aimant. Il y a plus de 10 ans, l’homme originaire de Doylestown, en Pennsylvanie (États-Unis), randonnait dans une réserve du Grand Canyon et a dormi sur place à plusieurs reprises. Chaque matin, il était réveillé par des chiens qui grattaient sa tente.

© Torey Mill

Un coup de foudre amical

Les quadrupèdes vivaient en totale liberté dans la nature et, d’après Torey, semblaient dépendre des randonneurs pour se nourrir. Supai, âgée de 6 mois à l’époque, faisait partie d’une colonie d’environ 40 chiens errants et quand l’Américain l’a vue pour la première fois, il a ressenti quelque chose de très fort : « J'avais juste un pressentiment à propos de ce chien en voyant son regard », témoignait-il.

Réciproquement, Supai semblait attirée par cet humain qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Lequel a décrit une « connexion immédiate » entre eux. À partir de ce moment, les amis ne se sont plus jamais lâchés. Torey savait qu’il devait prendre soin de sa protégée, qui était maigre et quelque peu affaiblie.

Des années d’amitié

Entre les bonnes mains de son bienfaiteur, la femelle s’est rapidement remise sur pattes. Elle a dévoilé son tempérament enjoué et son dynamisme qui collaient parfaitement à la personnalité de son nouveau maître. Tous les 2 ont beaucoup voyagé et profité de nombreuses randonnées au-delà des frontières : « Nous avons eu une vie incroyable ensemble », résumait Torey.

Le titre de toutou le plus heureux du monde remporté par Supai célèbre son incroyable revanche sur la vie !