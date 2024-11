La SPA présente son nouveau refuge à Gennevilliers, plus moderne et adapté au bien-être animal

Chez Woopets, nous sommes sensibles à la cause animale. Plusieurs membres de notre équipe ont adopté leurs boules de poils en refuge ou donné un précieux coup de patte à des associations en se constituant famille d’accueil. Apprivoiser le refuge flambant neuf de la SPA de Gennevilliers (92) était, pour nous, une évidence.

« Depuis 1903, Gennevilliers accueille le plus important et le plus ancien refuge pour animaux abandonnés de France. Aujourd’hui, en plus, il sera le plus beau », déclare Patrice Leclerc, maire de la ville. Après 3 ans de travaux, l’équipe et ses petits protégés ont ainsi déménagé.

© Woopets

Les installations – élaborées pour améliorer le bien-être des pensionnaires, mais aussi celui des salariés et des bénévoles de la SPA – s’étendent sur 1,7 hectare de terrain.

Le site a une capacité d’accueil de 120 chiens, 195 chats et une vingtaine de NAC (lapins, cochons d’Inde, rats…). Au total, ce sont plus de 3 000 animaux qui pourront être pris en charge chaque année. Un rêve rendu possible grâce aux 16,25 millions d’euros de budget, financé pour moitié par des partenaires publics.

© Woopets

Préserver le bien-être des animaux

Le saviez-vous ? Gennevilliers est le premier refuge de la SPA. Il a vu le jour en 1903. Particulièrement vétuste, il ne répondait plus aux exigences actuelles en matière de bien-être animal.

Outre les boxes plus spacieux et lumineux, les pensionnaires canins pourront profiter des enclos de détente ayant été mis à leur disposition. Quant à la chatterie, elle a été installée dans un autre bâtiment de manière à rester à l’abri des aboiements. Elle se compose de plusieurs salles, qui disposent d’un extérieur protégé.

© Woopets

Enfin, les NAC sont hébergés dans le bâtiment de l’accueil.

« Les locaux répondent vraiment au bien-être des animaux », déclare Twiggy Sailly, la responsable du site, au micro de Woopets.

© Woopets

Un refuge tout confort, mais aussi écolo, avec des toitures végétalisées, un système de récupération des eaux de pluie pour le nettoyage des boxes et l’arrosage des parcs, ainsi que des panneaux solaires.

L’architecte du projet ? Pascal Maréchaux.

© Woopets

Sensibiliser petits et grands

En plus de favoriser les adoptions responsables, la SPA de Gennevilliers souhaite mettre l’accent sur la sensibilisation du public.

© Woopets

« Le nouveau site dispose d’espaces pédagogiques destinés à éduquer petits et grands sur les besoins des animaux, précise-t-elle dans un communiqué de presse, des parcours de promenades pédagogiques permettront aux futurs adoptants de mieux comprendre les spécificités des chiens, des chats et des NAC, afin de renforcer la relation Homme-Animal. »

Nous avons pu contempler l’amphithéâtre, pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, où des conférences et des démonstrations d’éducation canine seront régulièrement organisées.

© Woopets

Un nouveau refuge, de nouvelles histoires à écrire

Lors de notre visite, 162 félins, 81 canidés et un NAC attendaient l’arrivée d’une famille. Notre cœur a littéralement fondu devant tous ces petits êtres voulant renouer avec le bonheur !

Vers 13h, les premiers adoptants potentiels ont poussé les portes du nouveau refuge dans l’espoir de trouver leur âme sœur. Sur sa page Facebook, la SPA de Gennevilliers a annoncé l’adoption de plusieurs chiens et chats, dont une minette nommée Gumm. Cette dernière, rebaptisée Chanel, a quitté le refuge aux côtés d’une adolescente et de sa maman aux sourires radieux.

C’est le début d’une grande histoire, mais d’autres boules de poils en quête d’amour rêvent toujours d’écrire un nouveau chapitre de leur vie dans un foyer aimant. Et si c’était le vôtre ?

La SPA – Refuge de Gennevilliers, 117 / 119 / 121 avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers. Horaires d'ouverture et infos complémentaires sur le site de la SPA.