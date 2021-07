Sous une pluie battante, un éboueur sauve la vie d’une chienne abandonnée dans une benne à ordures !

Alors qu’il s’apprêtait à vider le contenu d’une benne à ordures dans son camion, un éboueur s’est rendu compte qu’une chienne se trouvait à l’intérieur, parmi les détritus. Pour lui, il ne fait aucun doute que cette dernière y a été délibérément placée.

En Virginie (Est des Etats-Unis), un homme aux commandes d’un camion-poubelle a sauvé la vie d’une chienne abandonnée au milieu des ordures, comme le rapportait WMTW Channel 8 ce lundi 5 juillet.

WMTW Channel 8

Tôt ce matin-là, il pleuvait abondamment dans la ville de Petersburg, située à une quarantaine de kilomètres de Richmond. Jermaine Jackson effectuait sa tournée quotidienne de collecte des ordures ménagères. En intervenant dans une sorte de cul-de-sac où 2 grandes bennes attendaient d’être vidées, quelque chose a attiré son attention dans l’une de ces dernières.

WMTW Channel 8

L’homme s’est approché du contenant et a été stupéfait de constater qu’il s’agissait d’une chienne. Le pauvre animal affichait une expression de tristesse et de détresse ; elle espérait que quelqu’un la sorte enfin de là. C’est ce que Jermaine Jackson a fait. Malgré ce qu’elle endurait, la chienne remuait la queue et se montrait très amicale en voyant l’homme s’approcher d’elle.

WMTW Channel 8

Après l’avoir mise à l’abri de la pluie, l’éboueur a tenté de joindre le service local de contrôle des animaux, mais il n’était pas encore ouvert à cette heure-là. Jermaine Jackson l’a alors confiée à une habitante, Frances Verschuure, qui en a pris soin. Elle lui a offert couvertures, nourriture et eau. La chienne a ainsi pu se reposer jusqu’à l’arrivée des agents, qui ont finalement pu être contactés.

WMTW Channel 8

Ce ne pouvait être qu’un abandon

Ceux-ci ont tout de suite compris qu’elle avait récemment mis bas. Ils l’ont prise en charge et placée au refuge. « Nous étions heureux qu’elle ait un autre foyer. Les agents du service de contrôle des animaux étaient aussi doux et gentils qu'ils pouvaient l'être, et j'espère qu'elle trouvera une famille aimante », a déclaré Frances Verschuure après ce sauvetage.

WMTW Channel 8

Même sentiment du côté de Jermaine Jackson, qui s’est dit soulagé de l’avoir découverte et secourue à temps. Toutefois, étant lui-même propriétaire de 2 chiens, il ne comprend pas que l’on puisse se comporter aussi cruellement avec un animal. Pour lui, en effet, il est clair qu’il s’agit d’un acte délibéré ; vu la taille de la chienne et la hauteur des parois de la benne, il lui était impossible d’y grimper ou d’y sauter.

Elle est à présent entre de bonnes mains et recevra tous les soins nécessaires avant d’être proposée à l’adoption.