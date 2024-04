Son nouveau voisin lui demande de changer le nom de son chien pour une raison incompréhensible

La tranquillité d’un homme bien installé dans son quartier a été mise à mal par l’arrivée d’un nouvel habitant. Ce dernier ne supportait pas que le chien de son voisin porte le même prénom que sa fille. Il lui a donc ordonné de le renommer et s’est même montré menaçant.

Sur Reddit, un utilisateur s’est livré sur ses conflits de voisinage en apportant un témoignage assez singulier. L’homme de 36 ans s’est retrouvé en désaccord avec son nouveau voisin pour une raison plutôt originale : son chien avait le même prénom que la fille de ce dernier. Lequel trouve cela inconcevable.

Le narrateur, originaire des États-Unis, vit dans un quartier résidentiel depuis plus d’un an, relayait The Mirror. Il partage son quotidien avec sa chienne Charlotte, une femelle croisée Chien de montagne des Pyrénées d’environ 6 ans. Celle-ci a la chance de pouvoir profiter d’un jardin pour se dégourdir les pattes. Mais son voisin ne voit pas sa présence d’un bon œil…

photo d'illustration

« Pourquoi tu appelles ma fille ? »

Si les altercations entre riverains liées aux chiens sont souvent causées par les aboiements intempestifs des canidés, il n’en était rien pour Charlotte. La chienne avait simplement le malheur de porter le même prénom que la fille du voisin, ce que celui-ci ne pouvait pas tolérer.

Il pensait d’abord que le maître de la chienne appelait volontairement son enfant. Mais lorsque celui-ci lui a dit qu’il s’agissait de son animal, son interlocuteur s’est braqué : « Il m'a dit que je ferais mieux de changer le nom de mon chien parce qu'il ne veut pas que sa fille soit perturbée et se dirige vers ma maison », témoignait le propriétaire de Charlotte. Lequel ne s’est pas plié à cette requête.

Son voisin a alors continué d'essayer de le convaincre : « Il a dit qu'un enfant humain avait évidemment la priorité sur un chien pour un nom ».

photo d'illustration

Une situation inquiétante

Selon le témoignage du narrateur, l’homme s’est montré assez agressif, voire menaçant. Quand il laissait sortir Charlotte pour aller faire ses besoins, son voisin se tenait face à lui, les bras croisés, et le fixait dans les yeux. Il s’est tourné vers sa communauté pour obtenir des conseils, et s’est même remis en question, se demandant si effectivement, il devait renommer sa chienne.

Les internautes étaient unanimes dans la section des commentaires, lui affirmant que cet inconnu n’avait pas à lui dicter sa conduite. Toutefois, certains lui ont conseillé de se méfier et de garder un œil sur sa chienne au cas où le père mécontent voudrait s’en prendre à elle.