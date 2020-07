Sauvetage d'une vingtaine de chats abandonnés dans un appartement sans nourriture ni lumière !

Le calvaire de 23 chats, qui durait depuis des années, a pris fin grâce à 3 associations. Les animaux vivaient dans de très mauvaises conditions, dans un appartement niçois clos et sombre.

Anne-Marie David parle de « l’appartement de l’horreur » lorsqu’elle décrit l’endroit où 23 chats ont été découverts et secourus samedi dernier (25 juillet), rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les mots qu’elle emploie sont à la mesure du choc que la directrice d’Alliance pour le respect et la protection des animaux a ressenti en arrivant sur les lieux. L’association est l’une des 3 à intervenir ce jour-là, les autres étant AJPLA (Association Justice Pour Les Animaux) et Assistochat.

Des voisins avaient informé les organisations de la situation alarmante des chats en question. Ces derniers étaient détenus dans un appartement du boulevard de La Madeleine, à Nice, sans locataire, insalubre et sombre, les fenêtres étant fermées.

Les félins n’avaient ni à manger ni à boire, et évoluaient au milieu de leurs excréments. Anne-Marie David explique que cela durait depuis 5 ans, que le locataire ne vit pas dans ce logement, mais dans une caravane à quelques dizaines de mètres de là. Il se contentait de passer une fois par semaine pour les nourrir.

A lire aussi : Cette chienne appelle au secours tous les gens qu'elle croise pour sauver sa portée qui risque l'hypothermie

L’association a annoncé son intention de déposer plainte pour « cruauté ou maltraitance sur un animal ». La peine maximum pour ce type de délit est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les associations chercheront des foyers et familles pour les chats. Elles prendront en charge les frais alimentaires et vétérinaires.