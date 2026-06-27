Sauvé de la négligence par la Fondation 30 Millions d’Amis, un ancien cheval de compétition squelettique est enfin en sécurité

Secouru par la Fondation 30 Millions d’Amis à la fin du mois de mai 2026, Lathlet est un ancien cheval de compétition, négligé par ses propriétaires. Trouvé dans un état de profonde maigreur sur un terrain trop petit situé à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), il n’avait plus que la peau sur les os. Désormais, il est en sécurité dans un refuge pour équidés de la Fondation.

Un signalement à l’origine du sauvetage

Un signalement avait mis au jour la situation de Lathlet, un cheval de compétition à la retraite, laissé sans eau ni soin : « Le cheval était très maigre, les flancs creusés et les côtes très visibles. Il n’avait pas d’eau et était nourri de granulés au lieu de foin », expliquait Maryline, enquêtrice bénévole à la Fondation 30 Millions d’Amis. Pourtant, ses anciens propriétaires affirmaient s’occuper de lui de façon quotidienne et niaient les mauvais traitements. Mais l’évidence était là : la santé du cheval, préoccupante, ne les inquiétait pas. De plus, ils ont accepté de le céder sans aucune hésitation. « Il souffrait aussi de problèmes dentaires et au niveau des sabots », décrivait Maryline.

Vivant sur un terrain « beaucoup trop petit, il n’avait pas la place de se déplacer », assurait Laetitia Bos, directrice de La Ferme des Aubris, où Lathlet a désormais trouvé refuge.

Fondation 30 Millions d'Amis

🦷 Comment soigner les dents d'un cheval négligé ? ⚠️ Reconnaître la cachexie chez un équidé 📖 D'autres sauvetages d'équidés en détresse Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Faible et cachectique

« Devenu trop vieux pour travailler, le centre équestre qui l’avait à l’origine l’a vendu aux premiers venus qui n’avaient ni les compétences ni les moyens requis », soulignait Laetitia Bos avant d’ajouter qu’il « n’a aucun vaccin en règle et n’est pas vermifugé ». Dans un état de faiblesse extrême et souffrant de cachexie, Lathlet a dû être perfusé. Son poids aurait dû être de 600 kg au moins, mais il n’en faisait que 365 kg au moment de son sauvetage. « Il revient de loin », assurait Laetitia Bos. Depuis sa saisie, «?il a pris 13 kg après une semaine au refuge. Il garde le moral et réclame beaucoup à manger. » En sécurité au sein de la Fondation, il peut enfin prendre un nouveau départ.

L’info Woopets : qu’est-ce que la cachexie chez un cheval ?

Il s’agit d’un état de dénutrition extrême, caractérisé par un fort amaigrissement, avec des côtes, des hanches et des vertèbres saillantes, une perte de masse musculaire (dos et encolure, en particulier) et de réserves graisseuses, ainsi qu'un mauvais état général. Elle est le signe d’un problème grave, constituant une urgence vétérinaire, et mettant la santé de l’animal en jeu. Elle peut survenir pour plusieurs raisons.

Une alimentation insuffisante ou inadaptée.

Une maladie chronique (cancer, insuffisance rénale ou hépatique, infections, etc.).

Un parasitisme important.

Des problèmes dentaires empêchant le cheval de s’alimenter correctement.