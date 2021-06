Sans nouvelles de son chien depuis un an, une famille retrouve espoir en découvrant les photos d’un animal jeté d’une voiture en marche

Victime d’un acte de cruauté, une chienne a été secourue et ses photos partagées sur les réseaux sociaux. Un homme qui avait perdu sa Pitbull de vue depuis plus d’un an a cru la reconnaître en découvrant ces images.

Savey a vécu un épisode traumatisant, mais elle a su s’en remettre et a même retrouvé sa famille qui la cherchait depuis plus d’une année, comme le rapportait WLWT ce lundi 31 mai.

Le jeudi 27 mai, la chienne avait été jetée d’une voiture en marche en plein milieu de la route, à Aberdeen dans l’Etat de l’Ohio. Elle aurait pu être gravement blessée, voire y perdre la vie, mais par chance, la femelle Pitbull y a survécu. Ne comprenant pas ce qui lui arrivait, la pauvre Savey a ensuite essayé de courir derrière le véhicule, mais ce dernier, immatriculé dans le Kentucky voisin, s’éloignait beaucoup trop vite.

Peu après, la chienne a été secourue et emmenée au refuge local, celui de la Humane Society du comté de Brown à Georgetown. Savey y a trouvé du réconfort auprès des bénévoles et des autres animaux.

L’association a posté des photos de la chienne sur Facebook et partagé sa triste histoire. Le surlendemain, ces publications ont été vues par un homme qui n’a pu contenir son émotion en les découvrant.

Il reconnaissait sa Savey, qu’il cherchait désespérément depuis sa disparition survenue plus d’un an plus tôt. Ses marques de naissance, ses vieilles cicatrices… Il les connaissait toutes et il n’y avait plus l’ombre d’un doute à avoir. C’était bien sa chienne, qu’il avait adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot.

« Merci d'être notre miracle aujourd'hui »

Ce qui s’est confirmé lorsqu’il s’est rendu au refuge pour la revoir. Dans le couloir, Savey a rapidement reconnu son maître et s’est mise à tirer sur sa laisse de toutes ses forces pour se jeter dans ses bras.

De belles retrouvailles annoncées par la Brown County Humane Society, toujours sur Facebook, avec une jolie photo montrant Savey et son propriétaire enfin réunis.

A lire aussi : Les retrouvailles émouvantes après 7 mois de séparation entre un homme et son chien disparu lors d'un feu d'artifice (vidéo)

« Nous mentirions si nous disions qu'il n'y a pas eu quelques larmes versées ce matin. Prends soin de toi Savey, merci d'être notre miracle aujourd'hui », peut-on notamment lire dans cette publication.