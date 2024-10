Sans nouvelles de sa chienne de soutien émotionnel en fugue, elle reçoit l'appel tant espéré 3 mois plus tard

Alors que Jessica et sa chienne Riley se trouvaient à des milliers de kilomètres de chez elle, cette dernière avait réussi à s’échapper en se glissant sous une clôture et était restée introuvable depuis. Proches et anonymes ont considérablement aidé sa propriétaire dans ses recherches jusqu’à la délivrance, près de 3 mois plus tard.

Une chienne originaire de l’Utah (Etats-Unis) et disparue dans le Wisconsin a fini par être retrouvée saine et sauve de longues semaines plus tard, rapportait TMJ4.

Femelle Chihuahua de 4 kilogrammes, Riley n’est pas qu’un animal de compagnie pour sa maîtresse Jessica Hagedorn ; elle est aussi sa meilleure amie et sa chienne de soutien émotionnel. On imagine donc le désarroi qu’elle a dû ressentir lors de la disparition de la quadrupède, ainsi que la peur éprouvée par celle-ci.



TMJ4

Habitant l’Etat de l’Utah, Jessica Hagedorn et Riley avaient fait un long voyage de 2000 kilomètres jusqu’à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour rendre visite à de la famille. C’est là que, le 20 juillet 2024, la chienne s’était faufilée sous une clôture pour s’enfuir et se volatiliser dans l’un des quartiers nord-ouest de la ville.

La jeune femme s’était aussitôt lancée à sa recherche. Malgré l’absence de résultat et l’angoisse qui ne faisait que s’accentuer avec le temps, elle continuait de s’accrocher à l’espoir. « Je refusais de penser qu'une voiture l'avait percutée ou qu'un coyote l'avait eue ; mon instinct me disait qu'elle était en vie », confie-t-elle à TMJ4.

Jessica Hagedorn a dû se résoudre à rentrer dans l’Utah sans sa chienne, mais amis, membres de la famille et anonymes ont poursuivi la quête sur les lieux et à travers les réseaux sociaux. Parmi eux se trouvait Wendy Panaro. « J'y allais tous les jours, parfois 2 fois, le matin et l'après-midi, dit cette dernière. J'ai appris à connaître plus de quartiers de la ville de Milwaukee qu'en plus de 30 ans de vie ici. »

« Riley est ma vie »

Le dimanche 13 octobre au soir, cette même Wendy Panaro a été contactée par une dame qui pensait avoir retrouvé la Chihuahua. Elle s’est rendue chez elle, puis a emmené l’animal chez quelqu’un qui avait un lecteur de puce d’identification. C’est ce qui a permis de confirmer qu’il s’agissait bien de Riley.

Wendy Panaro en a immédiatement informé Jessica Hagedorn qui, soulagée et émue, a pris l’avion pour Milwaukee pour ramener son amie à 4 pattes à la maison.

« Je n'arrive pas à croire que ça fait 85 jours et, que tout d'un coup, elle est de nouveau à mes côtés, dit l’intéressée. Beaucoup de gens disent que c'est juste une chienne, mais Riley est ma vie. »